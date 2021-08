Hace escasos dos días que se conocía la separación de Carmen Janeiro con Luis Massaveau tras 10 años de discreta relación. Otra mala noticia en el clan que parece haberse acostumbrado a los disgustos en los últimos tiempos. Un cambio importante por el que se ha preguntado a una persona que conoce bien a la hermana de Jesulín de Ubrique: Humberto Janeiro Jr.

El hijo de Carmen Bazán ha estado este viernes en la finca familiar de Ambiciones y a su entrada ha querido atender a los medios de comunicación que allí, bajo un intenso calor, esperaban la llegada de algún rostro del clan. El objetivo era encontrar alguna reacción por parte de los allegados de Carmen Janeiro sobre su ruptura. Y lo que han encontrado ha sido un tanto desconcertante.

Con mucha predisposición y amabilidad, Humberto Janeiro ha parado su automóvil, ha bajado la ventanilla y ha escuchado las preguntas de la prensa. A la pregunta de cómo se encontraba, ha respondido «mal» con un fino hilo de voz casi inapreciable. A continuación, los medios se han interesado por cómo se encontraba su hermana Carmen Janeiro, a lo que Humberto se ha limitado a hacer el gesto de ‘ok’ con el dedo pulgar de su mano. A continuación, se le ha cuestionado por la ruptura con Luis Massaveau y ahí es cuando se ha indignado, haciendo un gesto de desaprobación, subiendo la ventanilla del coche y acelerando para marcharse.

Quizá Humberto Janeiro esperaba que se le preguntase por su padre, ahora que se ha cumplido el primer aniversario de su fallecimiento. Era el 9 de agosto de 2020 cuando la tragedia sacudía el corazón de los Janeiro. Humberto, el patriarca y figura vital para sus hijos a la hora de transmitirles muchísimos valores, perdía la vida por un fallo multiorgánico. Un duro revés que dejó a su familia sin un referente.

Humberto llevaba varios años alejado del foco mediático y centrado en su salud, que se resentía de varios problemas. En 2009 fue trasladado con carácter de urgencia al hospital tras ser hallado inconsciente en su domicilio debido a un trombo parcial en el cerebro. Apenas unos días después tuvieron que colocarle un marcapasos. En 2015, en un accidente de tráfico, se fracturó la cadera. Su último ingreso había sido en marzo de este mismo año y entonces, su pareja, Camila Naranjo, destacaba su valentía y fortaleza: «Humberto es el tío más fuerte que hay en España. No le pasa nada. Le salió una pequeña verruguita y le tienen que operar, ya está. Que todo va bien y que no hay por qué preocuparse», aseguraba tratando de normalizar la situación. «Tiene muchas cositas, pero está bien», resaltaba la que ha sido su pareja los últimos años. Finalmente, no pudo salvar su vida.

En este último año, cada miembro de la familia ha estado ocupado en sus quehaceres habituales. Especial atención despertó que Jesulín de Ubrique y María José Campanario dieran un salto mediático importante al aparecer en varios programas de televisión como ‘El Desafío’, ‘El show de Bertín’ o ‘Dos parejas y un destino’.