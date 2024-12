María José Campanario ha sido objeto de críticas y especulaciones sobre su vida profesional y su formación académica en los últimos días. Es por ello que la esposa de Jesulín de Ubrique ha tenido que aclarar ciertos puntos en respuesta a estos juicios, asegurando que los comentarios sobre ella, y especialmente sobre su trabajo actual, a menudo carecen de fundamento. Con su estilo directo y claro, Campanario ha aprovechado la oportunidad para explicar a sus seguidores y a los medios de comunicación en qué consiste su nueva faceta profesional y cómo ha trabajado para llegar hasta aquí.

A pesar de ser conocida por su carrera como odontóloga, una profesión que estudió y en la que ha trabajado durante años, Campanario ha decidido alejarse de la consulta dental para embarcarse en un nuevo proyecto relacionado con el mundo de la belleza. Se ha unido a Farmasi, una compañía internacional de productos cosméticos y de cuidado personal que opera en varios países. Lo interesante de este nuevo trabajo es que no solo implica la venta de productos, sino también una faceta de emprendimiento mediante un sistema de ventas directas y marketing multinivel, donde la empresaria puede formar su propio equipo y generar ganancias tanto por la venta de productos como por la incorporación de nuevas personas al negocio​.

María José Campanario en Lloret de Mar. (Foto: Gtres)

En este sentido, María José ha sido clara al afirmar que no es una novata en el mundo del emprendimiento, y que su nuevo rol está respaldado por una sólida formación académica. La natural de Barcelona ha asegurado que, además de ser odontóloga, ha cursado estudios adicionales en rehabilitación oral estética y otros campos relacionados con la salud y el bienestar. Además, ha puesto fin a quienes aseguran que con sus estudios no podría abrir su propia clínica dental. «Creo que sigue habiendo mucha desinformación en algunos medio de comunicación, a las alturas en las que estamos», ha comenzado.

«Soy médico dentista en Portugal y odontóloga en España, así que por supuesto que puedo montar mi propia clínica», ha explicado. Unas palabras que han generado más debate si cabe por el termino ‘dentista’ y que han hecho a la Campanario reaparecer nuevamente en redes para aclarar la información. «Debe ser que yo me explicó fatal, pero lo intentó otra vez. En Portugal no existe odontología, existe ‘Medicina Dentària’ que es lo que yo estudié. Son algo diferentes en cuanto a contenido y materias. Y hasta aquí estaría. ¡Más explicaciones gratuitas, no se dan!», ha aclarado.

Stories de Instagram de María José Campanario. (Foto: RRSS)

El trabajo con Farmasi, sea como fuere, ofrece a Campanario la posibilidad de conciliar mejor su vida profesional con su vida personal. Con tres hijos, el más reciente nacido en 2022, la esposa de Jesulín necesitaba un empleo con mayor flexibilidad horaria. Además, la fibromialgia, una enfermedad que afecta a su bienestar físico, también ha sido un factor determinante en su decisión de buscar un trabajo que se ajustara a sus necesidades y las de su familia​.