Inesperada reacción de María Galiana hacia la serie Cuéntame. La actriz ha visitado el programa Salvados y ha hecho unas insólitas declaraciones sobre el mítico espacio de Televisión Española, que el próximo mes de enero cumplirá veintidós temporadas con la llegada al año 1993.

Durante su intervención, María Galiana ha asegurado que “está un poco harta”, aunque también ha dicho que “no tiene más remedio, porque “tiene un status que está muy relacionado con la serie. En cuanto a mi vida con mis hijos y nietos”, ha recalcado.

La intérprete, que empezó en el mundo de la actuación a una edad tardía, considera que ha tenido muchas barreras para desarrollar su carrera: “siempre he tenido un aspecto de maruja impresionante, nunca habría podido haber papeles de alto standing y el físico también importa. Pero me hubieran gustado hacer otro tipo de papeles, que no solo de abuela Herminia”, ha dicho. “Mi gran decepción como actriz es no haber hecho más cosas. No hacer otro tipo de papeles”, ha lamentado. De hecho, ha confesado incluso que en alguna ocasión ha imaginado cómo querría que fuese la muerte de su personaje: “me gustaría morirme como una tía mía, ella veía que era el final, y fue llamando a todo el mundo y despidiéndose”, ha comentado.

Uno de los temas de los que ha hablado ha sido la salida de Juan Echanove de la ficción, que estuvo marcada por la polémica: «me pareció lo más injusto de la vida”, ha dicho, ya que para ella, el personaje de Miguel aportaba un punto de humor muy necesario, ya que parte de la audiencia veía la serie por él.

Galiana también ha hablado con Gonzo de su relación con Imanol Arias y con Ana Duato, con quienes lleva trabajando más de dos décadas. Sin tapujos, la actriz aseguró que para ella no son familia, pero sí se lleva bien con ellos: «no, como de la familia no», ha confirmado. “Son muy amigos, pero bueno… Cuando se acaba la temporada, cada uno se va por su lado. Fuera de la serie no tenemos relación”, ha dicho.

Pese a que su personaje es uno de los más entrañables de la pequeña pantalla, ella no está muy contenta con la idea de que la llamen “la abuela de España”, es más, es una cuestión que llega a molestarle porque siente que ha sido una gran limitación para su carrera.

La actriz ha confesado también que recientemente le han hecho una oferta por parte del talent culinario de Televisión Española, pero que, de momento ha preferido rechazar: “me han ofrecido ir a MasterChef pero no iría aunque me ofrecieran todo el oro del mundo, no tiene rigor. Lo más importante de la cocina es la lentitud. No pongo un pie ahí, ni loca”, ha dicho muy tajante.