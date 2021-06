María del Monte sobre Mila Ximénez: “Me pidió que me casara con ella”

Han sido varios los rostros conocidos los que han dedicado unas emotivas palabras a Mila Ximénez tras su fallecimiento el pasado 23 de junio. Durante la emisión de ‘Viernes Deluxe’, María del Monte ha entrado en directo para recordar a la fallecida periodista, víctima de un cáncer de pulmón con metástasis a los 69 años. Además, es necesario recordar que, la tonadillera se encuentra en pleno duelo tras la pérdida de sus dos hermanos. “Buenas noches a todos. Estoy bien, pero sin entrar en detalles”, ha empezado diciendo.

“He tenido una amistad muy especial. La he visto siempre y voy a seguir viéndola como una persona visceral. Era como una candela de papel, llega la llama muy alta y luego se acaba muy pronto. Era auténtica, cariñosa, respetuosa. La conocía desde hace muchos años, y ahora es cierto que hablábamos un poco más. De hecho, un día me dijo ‘no he cogido el teléfono a nadie y te lo he cogido a ti”, ha revelado la artista. “Hay etapas en la vida en la que te acercas más a unas personas que a otras”, ha continuado explicado sobre su amistad. Después, ha contado que Mila Ximénez “llegó a pedirme que me casara con ella”. “Te prometo que me lo dijo. Fue mucho antes de la enfermedad. Le dije: ‘Ya hablaremos’”, ha puntualizado María al presentador entre risas.

María del Monte ha explicado que este tipo de peticiones eran recurrentes cuando la periodista no atravesaba un buen momento sentimental. “Cuando Mila se hartaba de ‘Sálvame’ decía ‘¡tenía que haberme casado con Encarna Sánchez y ahora estaría retirada y no aquí!”, ha añadido Jorge Javier Vázquez. Antes de despedirse, la cantante ha mandado un mensaje positivo a los colaboradores del formato. “Son tiempos en los que toca ser fuertes. Las personas siempre van a estar en tu vida. Ratifico mis palabras. Era un ser especial. Me gustaría terminar diciendo una cosa que decía Chiquetete en su disco. ‘Te recuerdo en mi alegría, pero nunca en el dolor, eso es lo que tú querías y así te recuerdo yo. Besos para todos”, ha sentenciado María.

Cuando salió a la luz la noticia del fallecimiento de Mila Ximénez, María del Monte, le dedicó unas bonitas palabras a través de sus redes sociales. Sin duda, una carta cargada de sentimiento. «Hoy es un día triste. Quizás no sepáis que nos teníamos un gran cariño, respeto y admiración.Conmigo siempre fue cariñosa, atenta y educada.Han sido muchas las veces que me ha llamado para ver cómo estaba yo, estando ella tan delicada.Aún conservo su último mensaje de voz,por lo de mi hermano (el segundo). Esas cosas no se olvidan nunca. Sé cómo se sienten sus hermanos, desde aquí, un abrazo de calor en tiempos de frío para ellos.Te recordaré siempre con mucho cariño. Hasta siempre Mila.Se que estés donde estés, seguiré recordándote», se pudo leer en el escrito.