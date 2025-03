Mari Ángeles Grajal confiesa qué hizo Juan Carlos I con uno de sus bikinis

Mari Ángeles Grajal está siendo protagonista de múltiples comentarios, todos ellos en torno al clan Ostos. La que fuera mujer del torero ha publicado un libro bajo el título Jaime Ostos, sin filtros. Unas memorias de su marido, pero no escritas por él. En ellas aborda gran variedad de temas, como la relación del diestro con su ex mujer Consuelo Alcalá, así como otros relatos que hacen de la publicación una lectura interesante.

Mari Ángeles ha acudido al plató de Fiesta a presentar su proyecto y ha adelantado una anécdota que vivió junto a Juan Carlos I. Según ha contado, perdió su traje de baño y fue el Rey emérito el que lo encontró.

María Ángeles Grajal y Emma García (Foto:Mediaset)

«Apareció Juan Carlos con el bikini», ha comentado la madre de Jacobo Ostos, refiriéndose al padre del Rey Felipe VI. «Se lo dio a Jaime, yo no estaba», ha seguido explicando la autora del relato. Mari Ángeles ha recordado aquel día cuando, entre baño y baño, colgaron los bañadores y los bikinis en la proa de la embarcación. Ha narrado que esa noche cuando fue a recoger el suyo, no lo encontró. No se preocupó por él, sino que decidió esperar a la mañana siguiente para buscarlo. Para su sorpresa y la de todos los presentes en el estudio de Mediaset, no sería hasta el día siguiente cuando su bikini rosa apareció en las manos más inesperadas, las de Juan Carlos I.

Aprovechando la situación y la anécdota, la presentadora del programa le ha preguntado a Mari Ángeles por su opinión sobre el abuelo de la princesa Leonor. La escritora ha reconocido que «lo poco que lo traté, en la distancia corta, fue siempre en los toros. En las cenas o en los premios, pero siempre en reuniones y eventos taurinos, lo que pasa es que a mí Jaime me contó muchísimas cosas». Unas palabras con las que adelanta lo que se pueden encontrar todos aquellos que se hagan con un ejemplar de su obra narrativa.

María Ángeles Grajal y Emma García (Foto:Mediaset)

Las memorias no han conseguido otra cosa que echar más leña al fuego que ya se había desatado en la familia. El libro ha conseguido que Consuelo Alcalá, la ex mujer de Ostos, reaccione a la publicación, al igual que su hija Gabriela. Esto ocurrió en el plató del programa presentado por Sonsoles Ónega, pero sus comentarios y su versión de los hechos no han parado a la madre de Jacobo Ostos. Esta en su visita al programa presentado por Emma García ha dado más detalles de las historias que albergan las páginas que comenzó a escribir hace más de una década.

«Empecé a escribirlo en el 2014, que no empecé a escribirlo anteayer, ni el año pasado, sino desde el 2014», ha explicado Mari Ángeles. Asegura que para el prólogo ya intentó reflejar lo que se puede encontrar en el interior de la publicación. «Lo importante que había sido la figura del torero de Jaime y cómo se estaba desvirtuando su figura en la tradición, como ser humano, a raíz de salir en televisión, por su exmujer y la hija», ha seguido matizando Grajal junto a Emma García, añadiendo también que «fue una figura en los ruedos y luego fue una figura televisiva».

María Ángeles Grajal y Emma García (Foto:Mediaset)

Unas memorias que han llegado 3 años después del fallecimiento del torero que tan conocido fue en los años 60 y 70. El mismo que llegó a salir por la puerta grande de Las Ventas de Madrid. La emoción en las palabras de Mari Ángeles queda más que visible, al igual que el hecho de que está pasando un momento complicado por el enfrentamiento entra su hijo Jacobo y su hermano Jaime Ostos JR.

El enfrentamiento entre Jacobo y Jaime Ostos

«Estoy en un momento muy vulnerable con todas las cosas últimas que han pasado, que no tenían nada que ver con el libro. En la entrega de los premios no venía a cuento que ahí estuviera nadie que no fuera invitado», dice la autora de Jaime Ostos, sin filtros, refiriéndose al enfrentamiento de los hermanos Jacobo y Jaime Ostos.

La doctora no duda en defender a su hijo y en respaldar la postura que ha adoptado Jacobo ante lo ocurrido. Tanto ella como él, sostienen que no hubo agresión y que, tras contrastarlo con la policía: «Lo hemos estado visionando todo con la policía y han dicho que si Jacobo hubiera agredido a Jaime, estaría en la cárcel». Una declaración que, al igual que las que hace en su libro, parecen estar cargadas de su verdad.