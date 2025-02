Jaime Ostos Jr. ha protagonizado un altercado con su hermano Jacobo durante un evento organizado por la madre del segundo y viuda del torero Jaime Ostos, Maria Ángeles Grajal. La disputa surgió en la entrega de los Premios Meninas de España, celebrada en el Hotel Wellington de Madrid este lunes, 17 de febrero, donde Grajal presentaba el libro de memorias del matador, titulado Jaime Ostos, sin filtros. Durante el evento, Jaime Jr. irrumpió para confrontar a Grajal por la publicación de detalles personales en el libro, lo que desencadenó una fuerte discusión.

Jacobo Ostos afirma que su hermano amenazó de muerte a su madre en medio del enfrentamiento, motivo por el cual reaccionó inmediatamente, dirigiéndose hacia él. Según testigos, se produjo un forcejeo entre ambos, lo que llevó a que Jaime Ostos Jr. abandonara el lugar poco después. Posteriormente, Maria Ángeles Grajal interpuso una denuncia en una comisaría cercana, asegurando que había recibido amenazas de su hijastro. «Ha amenazado de muerte a mi madre. Es muy fuerte. Lo vamos a denunciar y vamos a pedir una orden de alejamiento. La ha cogido del brazo y le ha dicho: te voy a matar […] Ha tenido la suerte de que yo estaba cogiendo un gelocatil arriba con una amiga de mi madre. Y la suerte ha sido que no me lo he encontrado yo en el salón».

Jacobo Ostos junto a varios agentes de la policía. (Foto: Gtres)

Por su parte, Jaime Ostos Jr. ha negado a las cámaras de Gtres haber amenazado a Grajal y sostiene que fue víctima de una agresión por parte de su hermano antes de marcharse. Para respaldar esta versión, ha mostrado lesiones en su rostro en directo en el programa Y ahora Sonsoles, en Antena 3, asegurando que su hermano fue quien inició la confrontación física. Jaime Ostos Jr. ha calificado a Jacobo como una persona «agresiva» y ha reiterado que su única intención en el evento era expresar su descontento con la publicación del libro. «No vi a María Ángeles, no intercambié palabras con ella. Jacobo es una persona violenta. Empezó a agredirme hasta que lo agarraron», ha dicho.

Esta no es la primera vez, sea como fuere, que Jaime y Jacobo Ostos protagonizan un enfrentamiento público. Los hermanos, así como Maria Ángeles Grajal, ya han tenido roces en el pasado, especialmente tras la muerte del Jaime Ostos, cuando surgieron disputas sobre la herencia y el legado del torero. Además, las declaraciones cruzadas en los medios han alimentado aún más la tensión entre ellos, haciendo evidente la fractura familiar.

Jaime Ostos Jr. en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

En marzo de 2024, sin ir más lejos, Jaime Ostos Jr., dispuesto a todo con tal de recuperar lo que cree que le pertenece tras la muerte de su padre, interpuso una demanda contra su hermano, Jacobo, y la viuda del torero, Mari Ángeles Grajal. Además, habló públicamente en el ya citado programa, de sus intención de solicitar una prueba de ADN a Jacobo Ostos para terciorarse de que es su hermano. «Pediré las pruebas de ADN. La señora Grajal tenía un amante cuando se quedó embarazada de Jacobo y él se parece mucho a este señor. Si Jacobo tuviera nuestra sangre no se estaría comportando de esta manera, habría hecho las cosas de forma correcta. Él le tenía muy poco respeto a mi padre, muy poco o ninguno», expresó.

Jaime Ostos falleció en enero de 2022, a los 90 años de edad, tras sufrir un infarto de miocardio mientras dormía. El torero no tenía testamento y sus dos hijos mayores, Jaime y Gabriela, denuncian desde el fallecimiento que Grajal y Jacobo se han quedado con todo lo que han querido, «sin darles opción».