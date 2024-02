Jacobo Ostos no pasará por el altar como tenía previsto. El hijo del torero Jaime Ostos Carmona y su novia, Mery, han puesto punto final a su relación tras cinco meses juntos y un compromiso de boda de por medio. La decisión, según ha trascendido, la habría tomado la influencer, quien este miércoles ha acudido al plató de Y ahora Sonsóles para ahondar en los motivos que la habrían llevado a romper con Ostos, y dejar al poliamor como punto de inflexión entre la ya ex pareja.

Mery se ha mostrado totalmente devastada ante la separación, pues a su parecer, «dejar a alguien cuanto estás enamorada es muy duro». «Para mí él lo era todo. Tienes al hombre ideal en tu vida, hasta que te das cuenta de que no es ideal», ha comenzado diciendo. Inmediatamente después, la joven, de 28 años, ha desvelado que su relación con Ostos comenzó a torcerse cuando, al poco tiempo de conocerse, el Dj le dijo que no podía tener una relación cerrada. Jacobo quería tener relaciones con otras mujeres a la vez que con Mery, siempre que ella estuviera de acuerdo, y lo cierto es que la joven aceptó; pero cinco meses después la situación «le pesaba».

Mery, la ex pareja de Jacobo Ostos en ‘Y ahora Sonsoles’ / Antena 3

Mery ha asegurado en el ya citado programa, haber dejado de lado sus pensamientos por intentar estar al lado de Jacobo, puesto que ella no quería una relación abierta. Sin embargo, el televisivo no estaría dispuesto a cambiar su forma de vida. «Yo lo he intentado, él no», ha dicho. Unas palabras que Beatriz Cortázar, colaboradora del formato a los mandos de Sonsoles Ónega, le ha rebatido con un mensaje que le habría transmitido el propio Jacobo. «Solo me ha dicho cosas bonitas de ti, pero también ha hecho lo que me parece un ejercicio de honestidad», ha dicho la periodista en referencia a que Ostos fue sincero con ella cuando le confesó sus gustos para con sus relaciones sentimentales.

Mery ha sido un gran apoyo del hijo de Jaime Ostos tras la muerte de éste y el enfrentamiento del DJ con sus hermanos, Gabriela y Jaime, a razón de la venta de la casa donde el torero vivió con el padre de Jacobo, Mari Ángeles Grajal. La doctora vendió el domicilio hace ahora varios meses, y los hijos de Jaime, a excepción de Jacobo, claro, reclaman su parte. En una entrevista reciente, Jacobo Ostos insistió en que el chalet era solo de su madre, que lo compró a finales de los años ochenta. «Quiero que tengáis muy presente que esta guerra comienza en el momento en el que ellos se dan cuenta de que la casa que se vende de Villaviciosa de Odón es un bien privativo de mi madre y ellos no van a ganar nada», dijo.

Mery, la ex pareja de Jacobo Ostos en ‘Y ahora Sonsoles’ / Antena 3

Fue el pasado mes de octubre cuando la crónica social de nuestro país se hico eco de las primeras informaciones sobre la relación entre Jacobo Ostos y Mery Jim. Desde entonces, tanto él como ella han compartido un sinfín de publicaciones juntos en sus respectivas redes sociales, ya sea disfrutando de viajes al extranjero y de planes de ensueño con amigos, o haciendo vida doméstica en común. Sin ir más lejos, el pasado día 14 de febrero, los dos celebraron juntos el día de San Valentín. Ante la prensa, la última vez que aparecieron juntos fue durante el homenaje se le rindió a Jaime Ostos en Écija, en Sevilla.