De las fiestas ilegales al alquiler vacacional: Jacobo Ostos pone su casa en Airbnb

Hace tan solo unos meses, Jacobo Ostos salía a la primera línea mediática tras ser denunciado por sus vecinos por las presuntas fiestas ilegales que realizaba constantemente en su vivienda madrileña de Villaviciosa de Odón. Según aseguraron las personas instaladas cerca de esta residencia, la música alta, el alcohol y las peleas nocturnas se habían convertido en costumbre desde el confinamiento de la pandemia y es que, detrás de toda esta situación, se escondía un gran negocio para Ostos, quien se embolsaba grandes cantidades dinero por anunciar en internet parte de su casa como una «villa ideal para fiestas» con un coste de 1.200 euros la noche.

Pese a las constantes denuncias, el hijo de Mº Ángeles Grajal negó al periódico ABC estar cometiendo ningún tipo de irregularidad: «Es una actividad legal porque está en una plataforma donde no se necesita licencia para alquiler vacacional. Yo alquilo parte de ocio, que incluye sótano acondicionado para fiestas y la terraza chill out. Yo me eximo de la responsabilidad jurídica de lo que hagan los huéspedes», sostenía.

Ahora, parece que los planes de Jacobo en cuanto a la rentabilidad económica que le puede sacar a la villa serían otros muy diferentes y es que, de acuerdo con lo que ha publicado él mismo en sus historias de Instagram, el nuevo negocio consiste en publicarla en la plataforma de Airbnb para los alquileres vacacionales de este verano. Su capacidad es de 16 huéspedes y el precio por una noche asciende hasta los 1.500 euros en total.

«Al fin llegó el verano y Villa Sunpool te ofrece el mejor espacio para disfrutar con tus amigos o familiares de momentos únicos este verano 2023», escribe en la descripción. A juzgar por las fotografías, la villa está completamente habitada de grandes lujos como un gran jardín con piscina e incluso una sala parecida a un pub con luces de neón. Además, cuenta con equipo para hacer ejercicio, aire acondicionado, wifi, utensilios de cocina, barbacoa y comedor al aire libre. Como grandes ausencias destaca la presencia de un televisor o una lavadora, dos accesorios que pueden ser determinantes para decidirse a los clientes sobre si quieren continuar o no con su reserva. Tal y como trascendió cuando salieron a la luz los altercados nocturnos producidos entre estas paredes, el chalet estaría compuesto de tres plantas y de 368 metros cuadrados, a parte de los 1.000 metros de parcela.

Analizando el calendario donde aparecen las fechas disponibles de la casa, realmente ha tenido que pasar bastante poco tiempo desde su aterrizaje en la plataforma dedicada al alquiler vacacional ya que, por ahora, no hay ninguna fecha reservada de cara a los próximos meses estivales. Mientras tanto, el joven sigue explotando su faceta de dj, anunciando a través de sus redes los diferentes compromisos profesionales a los que asistirá próximamente.