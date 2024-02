Hace un año, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se encontraban en plenos preparativos para su gran día, su boda. Tras meses de organización, el pasado 8 de julio se dieron el esperado ‘sí, quiero’ en el palacio de El Rincón, situado en Aldea del Fresno, a las afueras de Madrid, rodeados de su entorno más cercano. Después iniciaron una luna de miel de ensueño; desde Sudáfica a la Polinesia Francesa. Varios fueron las localizaciones que conocieron en su primera etapa como marido y mujer. Tras el verano, una vez adentrados en el invierno, los rumores de crisis entre ellos comenzaron a sonar. Sin embargo, la marquesa de Griñón se ha encargado en desmentirlo en varias ocasiones.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Muy cómplices

Ahora, en medio de las habladurías acerca de un posible distanciamiento entre ellos, la pareja ha protagonizado una serie de fotografías en las que se muestran de lo más cómplices y acaramelados. Mientras caminan, él coge la cintura de su mujer y después la besa en la frente. Un gesto que vale más que mil palabras. Dichas imágenes corresponden al pasado domingo, 18 de febrero, cuando ambos se desplazaron hasta una iglesia para acudir a misa.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Looks coordinados

Si bien la marquesa de Griñón siempre suele apostar por estilismos formales y elegantes, esta vez apostó para esta cita con su marido por un conjunto muy similar al que, casualmente llevo él. Por su parte, ella lució una sudadera blanca con capucha estilo crop combinada con unos pantalones de chándal (jogger) y una cazadora de felpa con cremallera gris. A sus pies, unas zapatillas blancas.

Por su parte, el empresario también se decantó por un look deportivo compuesto por una sudadera en un tono claro, también con capucha y unos pantalones muy similares a los de la colaboradora de El Hormiguero. Como sneakers optó por unas negras con cordones y añadió a su outfit unas gdas de sol oscuras.

Tamara Falcó and Íñigo Onieva in Madrid. February 18 2024

Una celebración muy familiar

Un plan que hicieron horas antes de reunirse en familia con un motivo de lo más especial: el cumpleaños de Isabel Preysler. La también conocida como reina de corazones celebró una nueva vuelta al sol, 73, junto a los suyo. Hasta el domicilio de la socialité, en Puerta del Hierro se desplazaron sus seres queridos para estar en esta fecha tan especial.

Isabel Preysler en el evento Maribel Yebenes celebrado en Madrid/ Gtres

«Mi nieto mayor ha venido para mi cumpleaños y eso me ha hecho mucha ilusión. Es el hijo de Chábeli y Alejandro. También estaban Tamara e Íñigo, mi sobrino Álvaro con su mujer, Cristina, y una amiga mía, Carmen», comenzó Preysler a Beatriz Cortázar. Aunque no reveló qué regalos recibió , sí dejó claro que le han encantado todos: «Muchos años tengo que cambiar alguno por la talla o porque me gusta más otro color, y este año no tengo que cambiar ninguno. Todos me han gustado muchísimo», indicó.