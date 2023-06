Mar Flores rompe su silencio tras la condena de cárcel de su hijo Carlo

Son momentos difíciles para Mar Flores. Su hijo, Carlo Costanzia, ha sido condenado a 21 meses de prisión por un delito ligado a la estafa continuada en la compraventa de coches de lujo. Según recoge la Audiencia Provincial de Málaga, Carlo junto a otro socio, «urdieron un plan consistente en captar clientes para venderles vehículos de alta gama que en ningún caso se materializarían pues jamás llegaron a adquirirlos». Aunque en un primer momento, cuando salió a la luz dicha sentencia, Mar Flores había optado por el absoluto silencio ante las cámaras, finalmente ha cambiado de opinión y ha decidido dar sus primeras declaraciones sobre el asunto a la revista ¡Hola!

«Estas son las primeras y únicas declaraciones que voy a hacer sobre lo publicado en el día de hoy», comenzaba a decir. «Soy madre, obviamente estoy destrozada por lo ocurrido con mi hijo mayor, pero tengo cuatro hijos más y tengo que seguir adelante, trabajando», proseguía. La modelo no dudaba en defender la inocencia de su hijo, aunque señalaba que no había otra opción nada más que acatar a lo que dictamine la justicia. Continuando con sus declaraciones, Mar no ha dudado en pedir respeto para ella y para su familia en estos duros momentos por los que están teniendo que atravesar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mar Flores (@marflores_mar)

Tras hacerse pública la sentencia, Mar Flores ha decidido refugiarse en Ibiza junto a su familia y sus seres más queridos. No obstante, sus declaraciones dejan entrever que la madrileña continúa siendo fiel a la misma actitud que siempre ha mostrado ante los medios, haciendo frente a los rumores y acusaciones que manchan su nombre y el de su familia. Sus palabras también han desvelado el sentimiento de desolación que siente al vivir una situación tan complicada en el ámbito legal y, en efecto, es evidente que no lo está pasando nada bien, ya que no ha ocultado en ningún momento este duro varapalo al que tendrán que hacer frente a partir de ahora.

Carlo Costanzia en el photocall Esquire Men of Year 2022/ Gtres

Semana ya adelantaba el pasado mes de septiembre que Carlo Costanzia estaba siendo investigado por ser acusado de cometer un delito continuado de estafa grave que alcanzaría los 92.900 euros. En su momento, el actor emitió un comunicado donde se defendía, asegurando que nunca tuvo la intención de engañar a nadie. No obstante, la audiencia ha dictaminado lo contrario y el hijo de la modelo deberá ingresar en prisión. De acuerdo con el medio citado, a pesar de que su condena es menor a dos años, Costanzia tiene varios antecedentes de delitos contra la seguridad vial y el orden público que obligarían directamente al intérprete a cumplir con su condena de cárcel. Siguiendo lo publicado por la revista mencionada líneas más arriba, Carlo habría solicitado la suspensión de la pena al ser una condena inferior, pero, por los motivos expuestos, se le habría denegado.