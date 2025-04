Mar Flores ha sorprendido en sus redes sociales con un enigmático mensaje. Desde que se abriera su perfil personal, la modelo siempre ha utilizado su cuenta para compartir, generalmente, sus proyectos, su rutina o consejos de belleza y autocuidado. Sin embargo, la madre de Carlo Costanzia ha hecho una excepción. A primera hora de la mañana de este 2 de abril, la tía de Laura Matamoros ha reaparecido para compartir una sincera reflexión sobre las rupturas de cualquier tipo.

El significativo mensaje de Mar

Hace unos días, Mar Flores empezó en sus redes a compartir reflexiones sobre la vida. Si por algo se caracteriza la suegra de Alejandra Rubio es por su hermetismo a la hora de pronunciarse sobre su vida privada, por lo que extraña que haya decidido dar un paso adelante en su perfil social para abrirse en canal. Hace unos días, la modelo habló sobre las personas que «nos deberían importar en la vida»: «No son aquellas que nos dan los buenos días, si no las que nos hacen buenos los días. Las personas que se preocupan, las que nos sorprenden con un plan guay. Menos palabras, más actos. Quédate con los que no te ocultan en las redes sociales. Quédate con quién está ahí».

Mar Flores habló con la prensa tras conocer a su nieto. (Foto: Gtres)

Días después, la empresaria ha reflexionado sobre las renuncias de la vida y la importancia de quitarse responsabilidades. «Pues sí, yo que siempre lo lucho todo hoy me he dado cuenta de que en la vida a veces es necesario aprender a renunciar, pero no por miedo eh, sino precisamente por sabiduría», ha comenzado diciendo a través de sus historias temporales.

A lo largo de su vida, las portadas del papel couché ha destapado los romances que ha tenido Mar. Parejas con las que ha protagonizado posados o polémicas y de las que ha querido pronunciarse también y hacer un guiño: «Ni todo amor es posible, ni toda amistad es viable, ni todas las oportunidades son necesarias, ni todos los compromisos hay que cumplirlos. Porque hay veces que la persona que tienes en frente no quiere eso, no quiere cumplir el compromiso, quiere hacerte daño, quiere restregarte el pasado y no ve nada positivo de ti mas que el dolor del pasado».

Mar Flores y Elías Sacal. (Foto: Gtres)

Finalmente, con semblante serio, la consuegra de Terelu Campos ha lanzado un poderoso consejo a sus más de tres cientos mil seguidores que cada día ven sus rutinas de deporte o alimentación. Concretamente, ha reflexionado sobre la idea de abandonar o poner fin a una relación, sea cual sea, como ejercicio de amor propio. «Pues bien, cuando pasa eso es que esa batalla se ha agotado y

hay momentos en los que la mejor decisión es irse, hay que irse a tiempo de un lugar, de un amor, de una amistad, de un trabajo… Eso constituye uno de los actos de amor propio que significa uno de los mayores actos de amor que nos podemos hacer a nosotros mismos», ha concluido.