Manuel Pereira Senabre (61), el ex deportista español que compitió en esgrima, especialista en la modalidad de espada, y padre del también esgrimidor Yulen Pereira (27) ha roto (otra vez) su silencio y opinado acerca de Anabel Pantoja (36) y la última entrevista que concedió su hijo en una conocida revista, el pasado miércoles, hablando sobre la relación que mantuvo hasta el pasado mes de marzo con la sobrina de Isabel Pantoja (66). Apenas unas horas después de intervenir en directo en el programa Sálvame este viernes, vía telefónica, Manuel ha participado del mismo modo en el programa que todos los fines de semana conduce Emma García (49) en Telecinco, Fiesta.

«Todo lo que ha dicho Yulen es verdad. Se ha quedado corto. Lo que ha contado Yulen es solo la punta del iceberg de todo lo que podría contar ¡Basta ya! La verdad duele. La entrevista la hace para defenderse. Ella [Anabel] sabia que todo era mentira, pero le ha venido muy bien», ha dicho tajante en defensa de su hijo. Aquí el que ha padecido es Yulen. Se han dicho falsedades muy graves. Aquí ni todos los buenos son tan buenos ni todos los malos son tan malos», ha añadido.

Unas declaraciones en el mismo tono y muy similares a las que pronunció en la tarde de ayer en el tertulia de la cadena principal de Mediaset. «Yo le he visto llorar. Ver a tu hijo sufrir es lo peor. Él se ha callado, ha aguantado y ha esperado que alguna persona saliera a defenderle, que sabía perfectamente que él no ha sido infiel nunca. Es más, personas de cierto entorno han ido a echar leña. No es justo destrozar su vida cuando no ha hecho nada de lo que se estaba diciendo. Una cosa es decir chismes y otra decir cosas que son auténticos delitos», expresó en referencia a las informaciones que, en las últimas semanas, han apuntado a que el ex superviviente le habría sido infiel a Anabel Pantoja y criticado, además, su aspecto físico en un grupo de WhatsApp con varios de sus amigos.

«Él tiene una dieta estricta y a ella le gusta la comida rápida. Discutían por el tema de la dieta, ella se la saltaba y le pedía a él que se la saltara. A él le molestaba que por la noche comiera según qué cosas. Estas discusiones de pareja él las traslada al grupo de amigos. Se refiere a ella de manera peyorativa y se mete con su físico. Son palabras desagradables, no quiero entrar en detalles, pero todos lo podéis imaginar. Hablaba de su cuerpo», contó el periodista Iván Reboso en Fiesta el pasado fin de semana al respecto de esto último.

Fue el pasado mes de marzo cuando Anabel Pantoja confirmó, a su regreso de América tras haber pasado unas semanas como asistente de su tía en su gira en el segundo continente más grande de la Tierra, su ruptura definitiva de Yulen Pereira. Lo hizo por medio de un mensaje al periodista Saúl Ortiz, que el colaborador leyó en exclusiva en Fiesta. «Nos queremos, nos respetamos y será así. Seguimos por dos caminos diferentes pero unidos. No creo que sea tan difícil de entender y haya que buscar burlas, terceras personas… La vida es así y hay que afrontarla como viene. Quiero vivir esta noche algo que llevo viviendo meses, bailar, reír porque la vida solo hay una», comentó.