Manuel Bedmar, novio de Rocío Flores, rompe su silencio en plena guerra familiar

Manuel Bedmar lleva casi 10 años al lado de Rocío Flores y siempre ha mantenido una postura discreta, incluso en el peor momento de la batalla que emprendió su familia política en televisión. La situación ha cambiado mucho en los últimos tiempos porque ahora es Rocío Carrasco la que está fuera de juego y el resto del clan cuenta con un altavoz importante en Telecinco. La última en sumarse ha sido Rosa Benito, quien ha dado una entrevista en ¡De Viernes! para dar su versión de los hechos.

En mitad de este revuelo, Rocío Flores ha emprendido una batalla paralela contra Gloria Camila, aunque la influencer ha insinuado que el conflicto no lo ha provocado ella. Según se dice en Mediaset, tía y sobrina se habrían distanciado porque Rocío es amiga de Manuel Cortés, quien ha tenido diferencias con Gloria en el terreno sentimental.

La intervención de Manuel Bedmar en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Manuel Bedmar ha tomado la palabra y ha roto su silencio para dejar claro que este conflicto, siguiendo su punto de vista, no es importante porque en todas las casas ocurren cosas similares. Además, ha explicado que él no quiere posicionarse ni hablar más de la cuenta, pues es un asunto que no le corresponde. «Ni sé ni tampoco quiero saber (…) Son cosas de familia y yo entre familia…», ha declarado durante una conversación telefónica para El tiempo justo.

Por otro lado, Manuel no ha querido confirmar que el responsable de la crisis entre Gloria y Rocío sea Manuel Cortés. Muchos no creen sus palabras, pues teniendo en cuenta que es uno de los grandes apoyos de Flores, es poco creíble que no maneje esta información. «No sé, si te digo algo te miento, pero yo creo que no», ha declarado. Después ha insistido en que él «nunca» se ha metido en las cosas de su novia, por eso no quiere verse implicado en esta guerra.

¿Problemas en la relación?

Los problemas de Rocío Flores no se limitan a su desencuentro con Gloria, también tiene que resolver otro conflicto: su posible crisis con Manuel Bedmar. La periodista Leticia Requejo defiende que entre ellos hay un asunto que resolver. «Es cierto que desde hace tiempo se hablaba de que Rocío y Manuel no están pasando por su mejor momento», ha declarado en El tiempo justo.

Rocío Flores y Gloria Camila posando juntas. (Foto: Gtres)

Las cámaras de la agencia Gtres han encontrado a Rocío y le han preguntado por este tema, pero ella no ha querido entrar, se ha limitado a sonreír. Mientras tanto, Requejo defiende su información en los platós de Telecinco, afirmando: «A mí es verdad que me cuentan desde Málaga (donde reside la pareja) que, aunque viven bajo el mismo techo, no se les ve haciendo vida juntos». La periodista siempre maneja buenos datos, de ahí que su noticia esté teniendo tanta repercusión.

Rocío Flores ha reaparecido en ¡De Viernes! para comentar Supervivientes. A pesar de encontrarse en el centro de la polémica, la joven ha hecho un esfuerzo para continuar con su trabajo en la pequeña pantalla. De hecho, cada vez tiene una mayor presencia, pues ahora también podremos verla en Fiesta, el espacio que Emma García presenta los sábados y domingos.