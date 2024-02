Manu Sánchez revela en qué punto está de su lucha contra el cáncer

Manu Sánchez ha apadrinado una jornada por la concienciación y la investigación contra el cáncer. El humorista está viviendo en primera persona esta enfermedad, concretamente lucha contra un cáncer germinal testicular, y ha sido en el marco de esta reaparición donde ha revelado su último parte de salud. «Creo que visibilizar la enfermedad es casi obligación. No sirve de nada hacer lo contrario. A mí un día me llegó el diagnóstico», ha dicho en un primer momento sobre la dolencia.

«Ahora parece que todo está llegando a su final, yo estoy en pleno proceso de curación, pero falta alguna operación que hacer y como sabéis hasta los cinco años no nos dan el alta», ha contado, confirmando así que se encuentra en una fase de recuperación de la enfermedad. De esta manera, Sánchez da su último parte de salud ante los medios de comunicación con un resultado prometedor.

Por otro lado, ahora que le han diagnosticado cáncer al rey Carlos III, aunque se desconoce cuál es, Manu ha querido pronunciarse sobre ello, ya que es uno de los temas más comentados en las últimas horas. «El caso del rey Carlos III nos viene a demostrar que todos tenemos que estar alerta ante el cáncer y que la investigación la necesitamos todos, que aquí cada avance que se haga gracias a la sanidad pública en España va a ser para el Rey y para todos los que no somos el Rey», ha reflexionado.

El 30 de mayo, la vida de Manu Sánchez dio un giro de 180 grados. Fue aquel día cuando el humorista anunció a través de su perfil de Instagram que le habían diagnosticado cáncer. «La noticia que nunca hubiese querido publicar: tengo cáncer», expresó en las primeras líneas del escrito.

«Tengo miedo y, sobre todo, tengo un montón de cosas mucho más potentes que el cáncer y que el miedo juntos: tengo ciencia, medicina, esperanza, fuerza, amigos, familia y suerte… tengo muchísima suerte de tener todo lo que tengo. Una vida perfecta que no ha hecho más que empezar. Os dejo aquí todas las explicaciones del proceso y por dónde vamos. Ya os digo algo: me voy a curar. Estoy en las mejores manos, en nuestra sanidad pública. En el hospital Virgen Del Rocío está el camino hacia la curación. No hay otra. Avanti», confesó.

Pese a la complicada situación que supone el hecho de enfrentarse a una enfermedad así, Manu Sánchez sabe que tiene de su lado al que es, para él, su motor, el pilar fundamental de su vida y la auténtica razón de su felicidad: su familia. Junto a su pareja Lorena ha formado el equipo perfecto al que se unen sus dos hijos: Manuel y Leonor.