Manu Sánchez actualiza la última hora de su lucha contra el cáncer

Fue el pasado mes de mayo cuando el humorista y actor Manuel Sánchez Vázquez, más conocido como Manu o Manu Sánchez, anunció que padece un cáncer testicular por el que ya entonces se encontraba en tratamiento intensivo de quimioterapia. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de cien mil seguidores, junto a una fotografía de él mismo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla. «La noticia que nunca hubiese querido publicar: tengo cáncer. Tengo miedo y sobre todo tengo un montón de cosas mucho más potentes que el cáncer y que el miedo juntos», comenzó diciendo.

«Tengo ciencia, medicina, esperanza, fuerza, amigos, familia y suerte… tengo muchísima suerte de tener todo lo que tengo. Una vida perfecta que no ha hecho más que empezar. Os dejo aquí todas las explicaciones del proceso y por dónde vamos. Ya os digo algo: me voy a curar. Estoy en las mejores manos: nuestra sanidad pública. En el hospital Virgen Del Rocío está el camino hacia la curación. No hay otra. Avanti», añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Manu Sánchez (@_manusanchez_)

Y dicho y hecho. Por la misma vía y con la felicidad normal, el humorista ha comunicado que ya ha terminado las sesiones de la técnica terapéutica que consiste, en propias palabras de profesionales especializados, «en la administración de sustancias químicas para el encogimiento de distintas afecciones». «Hoy es un gran día. El camino es duro, muy duro, pero está mereciendo la pena», ha escrito Manu junto a un vídeo en el que toca La campana de los sueños, de la Asociación Española contra el Cáncer, que se ha colocado en varios hospitales de España para que los pacientes que finalicen su tratamiento, puedan tocarla como gesto de superación.

«Hoy termina una etapa. Llega un nuevo comienzo. Lo estamos consiguiendo. Gracias a quienes no me soltáis», ha añadido el sevillano, que ha aprovechado la publicación para agradecer a sus seguidores las muestras de apoyo recibidas en los últimos días. «Hazme sonar y comparte con todos tu alegría por las buenas noticias».

El humorista Manu Sánchez en un evento / Gtres

Su gran apoyo

En esta batalla contra el cáncer Manu no está solo. El presentador cuenta con el fiel apoyo de uno de los pilares fundamentales de su vida, que no es otro que su esposa, Lorena Sánchez, con quien comparte su vida y dos hijos en común desde hace más de seis años. Ambos se conocieron, cabe recordar, en Canal Sur, mientras Manu era trabajador, y Lorena participante, de Objetivo Chimborazo, una aventura en la que ocho parejas de concursantes tenían que llegar a coronar el volcán Chimborazo, el punto más cercano al sol desde la Tierra.