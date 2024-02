Las inquietantes profecías que acechan a la familia del rey Carlos III

El diagnóstico de cáncer del rey Carlos III ha vuelto a traer al presente el recuerdo de una de las figuras más llamativas de la historia: Nostradamus. Y es que entre las profecías del boticario francés una hacía referencia a la expulsión forzada del Rey de las Islas, que algunos interpretan como su muerte. Un dato que podría asociarse al monarca británico, aunque no hay nada que confirme de manera específica que Nostradamus se refiera al padre del príncipe Guillermo de Gales.

Nostradamus en un cuadro. / Gtres

El libro Las Profecías de Nostradamus se divide en tres partes, que datan de 1555, 1557 y 1568. En una de las partes hay referencias que podrían asociarse a la monarquía británica, según las diversas interpretaciones que se han hecho del texto. Se habla de la muerte repentina del primer personaje, que será cambiado y se pondrá a otro en su reino. Un mensaje que bien podría hacer referencia a una muerte por enfermedad y que ha generado cierta inquietud ahora que el rey Carlos III ha anunciado que padece cáncer. No obstante, tanto el Palacio de Buckingham como otras fuentes cercanas -el propio Primer Ministro-, han querido transmitir un mensaje de tranquilidad con respecto a la salud del jefe del Estado.

Las profecías de Nostradamus, además de apuntar a la «expulsión forzada del Rey de las Islas», también hablan de que asumirá el trono un hombre que nunca esperó convertirse en rey. Unas palabras que generan aún más controversia, ya que podrían indicar que el príncipe Guillermo no sería el heredero del trono.

El rey Carlos III en un servicio religioso en Norfolk. / Gtres

Aunque obviamente no hay una interpretación oficial de los textos de Nostradamus, algunos especialistas matizan que el breve reinado de Carlos III acabaría en manos de alguien que no está destinado a heredar la Corona, al menos, no en principio. Podría tratarse del príncipe Enrique, aunque el duque de Sussex sí que está en la línea sucesoria, por detrás de su hermano y sus sobrinos.

De hecho, dentro de los textos de Nostradamus también hay algunas líneas que podrían hacer referencia a los tres hijos de los príncipes de Gales: «Cerca de la costa nacen tres hermosos niños. Arruinarán al pueblo cuando sean mayores de edad. Cambiarán el reino y no lo verán crecer más», sentencia el boticario francés. Sin duda, otra advertencia que bien podría encontrar cierto sentido en los príncipes Jorge, Carlota y Luis.

La predicción de la muerte del monarca

Más allá de las profecías de Nostradamus, en junio de 2022, un usuario de las redes sociales, conocido como Logan Smith, publicó un alarmante mensaje sobre algunos de los miembros de la Familia Real.

En este caso, el usuario predijo la muerte de la Reina Isabel para el mes de septiembre de 2022, en concreto, para el día 8, como así ocurrió finalmente. El mismo usuario, en el mismo mensaje, ha predicho el fallecimiento de Carlos III para el año 2026, el 28 de marzo. Una ‘profecía’ que, de cumplirse, supondría la muerte del muerte del soberano menos de cuatro años después de llegar al trono.