El gran apoyo de Manu Sánchez, el humorista que lucha contra un cáncer testicular

Manu Sánchez se ha convertido en uno de los protagonistas del día por un tema que nunca le hubiera gustado pronunciar. Y es que, ha sido él mismo el que, en pleno directo de La tarde, aquí y ahora, programa presentado por Juan y Medio y Eva Ruiz, ha tomado la palabra para confesar que padece cáncer germinal testicular. Un durísimo varapalo que ha dejado boquiabiertos tanto a los maestros de ceremonias como a la audiencia, que se han interesado por conocer más detalles sobre cómo se encuentra el humorista al haber dado su vida un drástico giro de 180 grados.

El sevillano ha tomado la palabra para alegar que ya se encuentra en tratamiento, llevando 3 de las 12 sesiones de quimioterapia a las que tiene que someterse para vencer a una enfermedad que año tras año se cobra la vida de miles de personas de todos los rincones del planeta. No obstante, si algo tiene claro Manu es que no perderá la esperanza en ningún momento, aún sabiendo que la lucha será dura: «Cuando a uno le pasan cosas que no son buenas se lo cuenta a los amigos, se lo cuenta a la familia, se lo cuenta a su gente… Por suerte yo llevo muchos años compartiendo momentos muy bonitos con el público y con esta gran familia. Hemos celebrado muchas cosas juntos, nos hemos reído y vamos a seguir haciéndolo por mucho tiempo, pero ahora toca también parar un poquito y bajar el pie un poquito. No voy a estar asomándome como me gustaría a cada sábado de Tierra de Talento porque desde el pasado 19 de abril me diagnosticaron cáncer y el 20 nació mi hija Leonor», pronunciaba, sorprendiendo a todas las personas que había en plató aunque hablando del tema con total naturalidad para darle visibilidad.

Sea como fuere, lo cierto es que en esta batalla contra el cáncer Manu no estará solo. El presentador contará con el fiel apoyo de uno de los pilares fundamentales de su vida, que no es otro que su esposa, Lorena Sánchez, con quien comparte su vida y dos hijos en común. Y es que, se trata de una situación complicada no solo para quien la padece, sino también para la persona que le acompaña en este camino y a la que conoció hace más de seis años en Canal Sur, mientras Manu era trabajador y Lorena participante de Objetivo Chimborazo.

Cuando ya unieron sus vidas, Sánchez continuó dedicándose a los medios de comunicación, mientras que su compañera de vida se alejó de éstos para centrarse en su faceta como Nutricionista. No obstante, cabe destacar que ha hecho de las redes sociales sus mejores aliadas, siendo toda una referente y una creadora de contenido que comparte consejos sobre alimentación saludable, además de recetas y entrenamientos personales. Por ahora, ella ha preferido no hacer referencia al asunto del cáncer en su cuenta de Instagram, aunque sí que demostraba que el nacimiento de Leonor había supuesto un soplo de aire fresco en su vida y en la de su marido al escribir que había «iluminado todo en este mes».