Este lunes, 22 de enero, Malú se ha convertido en la invitada estrella de Y ahora Sonsoles. Espacio en el que ha hablado de cómo ha sido su larga trayectoria profesional encima de un escenario. Toda una vida dedicada a su gran pasión. Y es que, la cantante está celebrando sus 25 años de carrera con un disco de duetos llamado A todo sí y una gira única por España que comenzará el próximo 13 de febrero en Barcelona.

Malú en ‘Y ahora Sonsoles’ / Antena 3

La reflexión de Malú

En conversación con la presentadora, la artista, que comenzó en la industria de la música con tan solo 16 años, se ha sincerado sobre cómo fue forjar su personalidad en este ámbito. «He dicho menos veces que no de las que lo tenía que haber dicho», ha asegurado. Aunque sí que ha dejado claro que, a nivel musical, siempre tuvo claro lo que quiso. «Cuando una mujer tiene las cosas muy claras pasa a ser difícil», ha afirmado. Segundos antes de terminar la entrevista, Malú ha asegurado que lo que quiere hacer es disfrutar al máximo de su día a día.

Malú en televisión / Antena 3

Si bien en otras intervenciones sí se ha pronunciado sobre su esfera más personal, esa vez ha optado por guardar silencio y ha obviado cualquier detalle de su vida privada dejando todo el protagonismo a su faceta como artista.

Su situación personal

Fue en el año 2019, cuando saltó la noticia de que entre Malú y Albert Rivera existía «algo más que una amistad». Tras varios meses de continuos rumores y jugando al despiste se hicieron públicas las primeras imágenes juntos. Un año después confirmaron que habían sido padres de la pequeña Lucía. Sin embargo, esta historia de amor no logró perdurar en el tiempo. Tras cuatro años de relación, en junio de 2023, decidieron hacer sus vidas por separado, poniendo punto final a su hermético romance.

Albert Rivera y Malú tras el nacimiento de su hija Lucía / Gtres

Con el paso del tiempo, se fueron conociendo algunos de los motivos por los que la ex pareja decidió continuar su vida por caminos separados. «Creo que la llegada de un hijo separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo», explicó Malú en diciembre en Viajando con Chesster, reflejando así que Albert y ella no se encontraban en el mismo momento vital y que eso hizo que se produjera una crisis imparable que terminó con el peor de los desenlaces: una ruptura.

No obstante, Malú aseguró que no guardaba ningún tipo de rencor al ex líder de Ciudadanos, ya que, a pesar de su separación, quiere mantener una buena relación con él porque siempre les unirá la hija que tienen en común: «Tú y yo podemos tener peor o mejor relación, pero al final está este bichito aquí. Todo lo que vaya a ir en contra de ella, no va a pasar. Yo no voy a dar el más mínimo píe. Al final esa niña vino porque los dos queríamos que viniera. Vamos a olvidarnos de por qué nos separamos y vamos a acordarnos de por qué la tuvimos», explicó.