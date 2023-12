Albert Rivera fue anoche el invitado estrella de 100% Únicos, la adaptación española de un formato que también se extenderá próximamente a otros países como Italia, Alemania o Reino Unido, y tiene como objetivo visibilizar la realidad de las personas con trastornos del espectro autista (TEA) y cómo esta condición afecta a su día a día y al de su entorno. El programa, que produce Shine Iberia, cuenta con la colaboración de Autismo España y el asesoramiento de personal de apoyo de distintas asociaciones.

El ex dirigente de Ciudadanos fue así entrevistado por cerca de una treintena de personas con dicha discapacidad. Todas ellas, ansiosas por conocer más sobre la vida privada y esfera personal del catalán, especialmente, tras su ruptura con Malú el pasado verano tras más de cuatro años juntos y una hija en común de tres años, Lucía. «La conocí en un concierto en Barcelona y me la presentaron al acabar el concierto. Empezamos una amistad en ese momento, en el año 2015 o 2016. Mantuvimos la amistad pero no teníamos relación, cada uno tenía su pareja. Luego yo me quedé soltero, ella también estaba soltera, empezamos a hablar y a vernos y ahí surgió esa relación», comenzó diciendo.

Albert Rivera en ‘100% Únicos’ / Telecinco

Rivera aseguró después que su relación con la intérprete de Blanco y Negro o Deshazte de mí fue «maravillosa durante casi cinco años» y que su hija en común es «uno de los amores de mi vida». «Con 31 años fui padre de Daniela y de Lucía con 40. Lo que más me ha aportado es el regalo de mis hijas de permitirme ser su padre, lo que me aportan, lo que me enseñan, cómo me han abierto emocionalmente… Soy más emocional desde que soy padre. Los padres y las niñas tenemos una relación especial y eso para mí es un regalo de la vida. Me gusta jugar con ellas (…) Se adoran entre ellas y quiero que sigan viéndose. Daniela viene una vez al mes mínimo a Madrid y los puentes y vacaciones se alarga un poco más. A mi hija pequeña la tengo muy cerquita e intento que estén juntas los fines de semana», comentó.

Asimismo, sobre su romance con Malú y, específicamente, sobre cómo es su relación actual con la artista, el ex político dijo que «la vida son etapas y hay que sacar lo bueno de todas las etapas. Las madres de tus hijas son también familia siempre». Algo con lo que también hizo hecho referencia, de algún modo, a su avenencia con la madre de su hija mayor, Mariona Saperas, la primera y discreta ex pareja pública de Rivera.

Albert Rivera en ‘100% Únicos’ / Telecinco

Albert Rivera despeja las dudas sobre una nueva relación sentimental

Al margen de lo anterior, durante su entrevista, Albert Rivera habló sobre su padre, Agustín Rivera, quien falleció repentinamente por un problema del corazón en agosto, a los 71 años edad; su nueva faceta como empresario al margen de los comicios y el Congreso de los Diputados; y sobre, como no podía ser de otra forma, su actual situación sentimental. Si bien al principio se mostró algo reacio a las preguntas sobre una posible nueva relación, finalmente no tuvo problema en reconocer -eso sí, sin desvelar la identidad de la mujer-, que, efectivamente, está ilusionado. «Estoy conociendo a una chica. Como ya os he dicho, creo que la vida son etapas y en esta voy con calma, paso a paso. Pero sí, estoy conociendo a alguien», fueron sus palabras.

Es digno de mención aquí que desde hace varios meses, a Albert Rivera se le ha relacionado directamente con Carla Cotteril. La joven es influencer y diseñadora, además de experta en eventos y relaciones públicas y es presidenta de su propia agencia de comunicación y eventos.