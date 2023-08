Albert Rivera tiene nuevo amor. Tras su ruptura con la cantante Malú y en medio de rumores de una posible relación con la actriz catalana Aysha Daraaui, el ex político ha sido pillado por los paparazzi junto a otra mujer, mientras disfrutaba de unos días de descanso en Ibiza. Unas imágenes en las que se ve a Rivera en actitud cariñosa con su nueva acompañante, abrazándose y besándose. La mujer en cuestión, rubia y de complexión delgada, es Carla Cotterli, una diseñadora e influencer de la que, poco a poco, van trascendiendo detalles.

Albert Rivera en una imagen de archivo. / Gtres

Aunque por el momento el ex político no ha querido hacer declaraciones sobre este nuevo amor, hace algún tiempo, Carla compartió con sus seguidores un peculiar mensaje. El pasado mes de marzo, la diseñadora, que es muy activa en las redes sociales, publicó en su cuenta un post con las siguientes palabras: «El príncipe azul son tus amigas». Unas palabras que dejan claro que, para la nueva novia de Albert Rivera, su círculo de amigas es muy importante en su vida. Tal como se deduce de sus palabras, en aquel momento, el corazón de Carla Cotterli no solo no estaba ocupado sino que, además, para ella, el amor más importante era el de sus amigas. Un post al que reaccionaron muchos de sus seguidores, que no dudaron en comentar con bonitas palabras o emoticonos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carla Cotterli (@carlacotterli)

Aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre esta relación de la ex pareja de Malú, de las redes sociales de Carla Cotterli sí se puede extraer que a la diseñadora le gusta mucho estar junto a sus seres queridos, especialmente con sus amigas, es una amante de la naturaleza y de los animales, así como de los viajes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Cotterli (@carlacotterli)



Esta misma semana, a raíz de conocerse la relación de Albert Rivera con la diseñadora, Tamara Gorro se ha pronunciado sobre la noticia de esta inesperada relación, aunque ha matizado que Carla Cotterli no es, a día de hoy, novia del ex político. «Carla no es su pareja como tal. De aquí a no sé cuánto, pues no se sabe, pero hoy por hoy no, que yo sepa», ha comentado Tamara Gorro, que también ha recalcado que, en estos momentos, el ex de Malú está disfrutando de su día a día. «Creo que Albert no hace daño a nadie, está disfrutando y ya está. Tú imagínate que cada día me veis con un amigo, ¡qué va a ser mi novio!, pues no. A lo mejor llegará un momento en que sí, pero no es así siempre», ha sentenciado.

Mientras que Albert Rivera está disfrutando de un verano tranquilo, marcado por diversas escapadas a las islas junto a sus amigos, su ex pareja, Malú, ha sido vista en Cádiz con la hija de ambos. Es el primer verano de ambos desde que se conociera su ruptura hace algunos meses, aunque los rumores de distanciamiento llevaban en el aire desde hacía tiempo.