Malú confiesa que habla de Albert Rivera en sus canciones y explica los motivos de su ruptura

El 2023 ha quedado marcado por las numerosas rupturas que han protagonizado diferentes celebrities de nuestro país. Sin duda, una de las más comentadas ha sido la de Malú y Albert Rivera ya que, meses después de conocerse el fin de su historia de amor, los motivos que habían propiciado su separación seguían envueltos en un gran misterio, hasta ahora, que la artista ha decidido romper su silencio. Dejando a un lado la discreción con la que siempre ha tratado su faceta más privada de cara a la esfera pública, Malú ha decidido sentarse como invitada en el programa Viajando con Chester, donde se ha sincerado como nunca sobre su situación sentimental.

Después de un sinfín de rumores, la cantante ha revelado que el nacimiento de su hija, en cierta parte, le distanció del ex líder de Ciudadanos: «Creo que la llegada de un hijo separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo», comenzaba a decir, explicando que Albert y ella no se encontraban en el mismo momento vital y que eso hizo que se produjera una crisis imparable que terminó con el peor de los desenlaces.

Malú y Risto Mejide en ‘Viajando con Chester’/ Mediaset

La hija de la cantante y el ex político llegó al mundo el pasado 2020 y la noticia del fin de su relación sentimental salió a la luz a principios de este mismo año. Aunque siempre han estado lejos del foco mediático a lo largo de su noviazgo, apareciendo tan solo una única vez juntos frente a las cámaras (a la salida del centro hospitalario con su bebé en brazos), lo cierto es que la discografía en la que la andaluza se ha centrado a partir de ahora ha generado ciertas conjeturas al respecto. Y es que la música parece haber sido la vía de escape de Malú para expresar sus sentimientos hacia Albert Rivera.

Así lo ha confirmado ella misma cuando Risto le ha preguntado directamente sobre las letras de sus últimas canciones: «Si tiramos un poquito para atrás, te das cuenta de que yo he ido contando todas mis cosas. Las buenas y las malas. Lo que pasa es que a nadie le parecía tan interesante», comentaba, asegurando que no es la primera vez que interpreta temas relacionados con cada momento de su vida. Es por ello por lo que la canción Ausente empieza a cobrar sentidos para muchos, ya que el público intuía quién era el remitente de esos versos, algo que ahora, tras las declaraciones de la artista, parece quedar confirmado.

La cantante Malú y Albert Rivera durante la presentación antes los medios de su hija/ Gtres

Profundizando en lo que sintió al escribirla, Malú se ha sincerado y ha revelado que para ella fue como «contar una historia de dolor, real, de una tarde de charla de estómago. De soltar todo lo que tienes dentro, una realidad, un dolor». Es por ello por lo que desahogarse fue una de los objetivos que quería cumplir al interpretar la canción, lo cual, a juzgar por sus palabras, consiguió: «He vuelto a respirar, porque llevaba mucho tiempo necesitando parar».

No obstante, Malú asegura que no guarda ningún tipo de rencor a Albert, ya que, a pesar de su separación, quiere mantener una buena relación con él porque siempre les unirá la hija que tienen en común: «Tú y yo podemos tener peor o mejor relación, pero al final está este bichito aquí. Todo lo que vaya a ir en contra de ella, no va a pasar. Yo no voy a dar el más mínimo píe. Al final esa niña vino porque los dos queríamos que viniera. Vamos a olvidarnos de por qué nos separamos y vamos a acordarnos de por qué la tuvimos», explica una manera contundente.