Fue el 11 de noviembre de 2019 cuando Albert Rivera se despedía de la política tras el varapalo sufrido en las elecciones generales. El abogado catalán convocaba a todo su equipo y a los medios de comunicación en la sede de Ciudadanos para decir ‘adiós’, en una jornada llena de emotividad pero también de ilusión ante los numerosos proyectos que tenía sobre la mesa a nivel personal y profesional. Un año después de aquel día, Rivera está de nuevo en la cresta de ola con unas cifras que avalan que está viviendo una etapa inmejorable en todos los sentidos

Albert Rivera cumplía 41 años el domingo y lo celebraba compartiendo en sus redes sociales la fotografía de su tarta de cumpleaños y un mensaje lleno de sinceridad: «Llevo 41 años de aprendizajes, de instantes maravillosos, de retos que te hacen seguir creciendo, de rasguños que te curten, de buena gente y amigos a los que he conocido por el camino; y tengo dos hijas, una mujer y unos padres a los que amo. Soy feliz. Gracias a la vida».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Albert Rivera Díaz (@albertriveradiaz)



Ha llegado a los 41 convertido en socio del bufete Martínez-Echevarría desde el 17 de septiembre -aunque su fichaje se produjo el 1 de marzo-. Tras dejar la política, Rivera optó por ejercer su profesión y su sueño se materializaba coincidiendo con la llegada de la crisis sanitaria. En aquel momento, el expolítico comenzaba ejerciendo de presidente ejecutivo, con funciones representativas, la dirección de la estrategia y la generación de negocio. A esto se sumaba la publicación de su libro, ‘Un ciudadano libre’, en el que hacía un balance de sus trece años en el mundo de la política.

Rivera es un hombre lleno de inquietudes y su agenda de trabajo está llena de compromisos. ¿El último?, un seminario online sobre liderazgo que ha organizado él mismo y cuya celebración está prevista para el próximo 28 de noviembre. En él contará con personalidades destacadas del mundo de la empresa, la política, el deporte y la comunicación y la asistencia al mismo está al alcance de todos los bolsillos. Por 10 euros cualquiera puede apuntarse al seminario en el que podrán escuchar las ponencias del Presidente del Corte Inglés, Dimas Gimeno; el venezolano Leopoldo López; el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, o el exfutbolista Luis Figo.

Y aunque en el terreno profesional no se puede quejar, todo lo que acontece en su vida personal va al unísono con su carrera. Enamorarse de Malú supuso un giro de 180 grados en su vida. A pesar de haberse movido en el terreno político como nadie, Albert Rivera se convertía entonces en personaje y su presencia daba el salto de las mesas de actualidad a los corrillos del papel couché. La discreción ha sido lo que ha guiado su historia de amor con la cantante, pero no pudieron evitar ser fotografiados en unos grandes almacenes durante una jornada de shopping. Tal era su felicidad, que no dudaron en anunciar el embarazo de la intérprete de ‘Aprendiz’ a través de sus redes sociales.

El pasado 6 de junio, Albert Rivera se convertía en padre por segunda vez. La cantante daba a luz a Lucía, su primera hija en común. Una niña que venía al mundo en tiempos del COVID y que ha colmado de felicidad a la pareja, que ya está de nuevo trabajando, después de disfrutar de su primer verano con la pequeña. El abogado es padre de Daniela, nacida de su relación con la psicóloga Mariona Saperas, de la que se separó tras veinte años de relación.