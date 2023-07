Cuando todo parecía indicar que no había rastro de su historia de amor, Malú y Albert Rivera vuelven a copar todos los titulares de la crónica social. Esta vez, por un nuevo e inesperado giro de guion: se han ido de cena juntos. Tal y como ha desvelado en exclusiva la revista Semana, el ex líder de Ciudadanos y la cantante se han dejado ver muy cómplices en una hamburguesería en Majadahonda, en Madrid, en compañía de la hija que tienen en común, Lucía, la madre de Malú y un sobrino de ésta.

Se trata de la hamburguesería Juancho’s BBQ, en Monte del Pinar, que destaca, además de por su extensa oferta culinaria, por tener en su carta a la premiada, en el año 2019, como la Mejor Hamburguesa de España, la Bacon Juancheeseburguer, entre 101 que se encontraban postuladas y dentro de la competencia.

Malú y Albert Rivera a las puertas de un hospital / Gtres

Según el citado medio, «la familia parecía estar disfrutando de una noche tranquila y relajada». Una estampa que contrastaría (a medias) con la información que dio hace escasas semanas Luis Rollán, amigo íntimo de la interprete de Vuelvo a verte o No te voy a cambiar, en Fiesta. Y es que si bien el colaborador confirmó lo que era ya un secreto a voces, que Malú y Albert Rivera «han roto», hizo mucho hincapié en el cariño y respeto que existe todavía entre ellos, así como en la buena sintonía que mantienen sobre todo, por el bien de la pequeña. «El motivo no es más que el desgaste. Ha sido algo reciente. De hecho, Albert aún sigue viviendo en la casa familiar. No creo que tenga solución, pero quiero que quede claro que entre ellos existe cariño y respeto, sobre todo por la personita que tienen en común», expresó.

«Os puedo asegurar que las veces que se ha dicho que había crisis o que había cortado y vuelto son totalmente mentira. Nunca ha habido rupturas, a excepción de esta. Existe buena sintonía, no hay mal rollo. La relación de Malú con la familia de Albert es buenísima y viceversa», añadió.

Luis Rollán en ‘Fiesta’ / Telecinco

De este modo, cabe esperar a ver si este último encuentro entre el catalán y la andaluza forma parte de sus quehaceres juntos como padres de una menor, o de una reconciliación y/o tregua en su relación sentimental. Por el momento, y como viene siendo habitual en la pareja -pues siempre han mantenido una actitud discreta en lo que se refiere a la vida privada de ambos-, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto de esta noticia.

Sus comienzos

Albert Rivera y Malú se conocieron en 2019 gracias, según público entonces la revista Semana, al cantante Alejandro Sanz (54), quien fue el encargado de presentarlos durante la fiesta para celebrar su 50 cumpleaños. «Qué suerte tenemos los españoles de contar entre nosotros con una artista y una mujer del talento, el arte, la sensibilidad y la energía de Malú», escribía Rivera sobre la cantante apenas unos días después del evento. «Nos conocimos como amigos, sin más. Luego yo rompí mi relación -con Mariona, su primera mujer-, ella estaba sola y surgió eso que piensas: esto no puede pasar. Era un lío de narices. Un político y una artista (…) todo el mundo hablando. Pero se pudo», confesó más tarde el abogado en una entrevista que concedió al programa Mi casa es la tuya, con Bertín Osborne.

La primera vez que ambos fueron fotografiados juntos fue seis meses después de que comenzaran su relación y cuatro desde que se hiciera pública. Los dos fueron captados en compañía del otro en un centro comercial a las afueras de Madrid, cercano a los domicilios de ambos, en la zona de Pozuelo de Alarcón, según contó la periodista Patricia López Aguado, autora de las imágenes. Apenas un años más tarde, el 6 de junio de 2020, Malú dio a luz a su primera hija con el que fuera diputado del Parlamento de Cataluña de 2006 a 2015.