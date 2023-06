Es inevitable no pensar en la tragedia del Titanic sin que en nuestra cabeza suene la mítica e histórica melodía de My heart will go on de Celine Dion. Un 10 de abril de 1912, el considerado como ‘el buque de los sueños’ zarpó desde Southampton, Reino Unido, para emprender un viaje que décadas después sigue siendo recordado por la tragedia que se cobró en el océano atlántico norte, dos días después, la vida de 1500 personas. El destino final era Nueva York, pero no pudo ser. El choque contra un iceberg no visto a tiempo provocó que los compartimentos subterráneos comenzaran a inundarse hasta a las 2: 20 horas de la madrugada el transatlántico quedó a más de 3.800 metros en las profundidades del mar.

Esta trágica historia provocó la curiosidad de James Cameron y la trasladó a la gran pantalla teniendo como protagonistas principales a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Gracias a la puesta en escena y la magistral interpretación de los actores que formaron parte del elenco, los efectos especiales, entre otras cosas, la ficción basada en hechos reales logró hasta 11 premios Oscar. Para lograr trasladar el realismo de lo que ocurrió en el Titanic, James Cameron, director de la cinta hizo un total de 33 inmersiones para poder plasmar con detalle lo que sucedió hace ya 111 años.

El grave incidente de James Cameron

El director de cine reconoció que había bajado a las profundidades para estar a escasos metros del Titanic en una entrevista en la revista Playboy. «El Titanic era el Everest de los naufragios y quería hacerlo bien. Quería bucear entre los restos del naufragio, no porque quisiera hacer la película», indicó. De hecho, reconoció que la posibilidad de adaptar la historia del Titanic en el cine vino después de su fascinación por los restos. «Cuando supe que otros tipos habían buceado en el Titanic para hacer una película IMAX, pensé: ‘Haré una película de Hollywood para pagar una expedición y hacer lo mismo’. Me encantó ese primer contacto, y quise más», señaló en la misma entrevista.

El youtuber mexicano Alan Estrada ha vuelto a ser tendencia, ya que él hizo el recorrido montado en un submarino con la misma empresa llamada OceanGate. Lo mismo que hicieron los cinto tripulantes que hicieron la misma expedición el pasado domingo, 18 de junio. Después de desaparecer la nave en la que iban los servicios de rescate intentaron localizarlo, pero este jueves, 22 de junio, dieron por muertos a las personas que iban en su interior y que habían pagado un total de 250.000 dólares para poder ver de cerca los restos del Titanic.

Estrada es reconocido por compartir con sus seguidores múltiples detalles de sus viajes alrededor del mundo a través de su canal Alan x el mundo y en una entrevista con Yordi Rosado, relató que un buzo que descendió después que él le contó la historia vivida por James Cameron, lo que llevó al presentador a adentrarse más en esa historia.

«Quedó atrapado en una corriente durante 19 horas, lo leí en su libro», dio a conocer Estrada. Un revelador testimonio sobre lo que vivió James Cameron en su día. «Ahí abajo hay corrientes de agua. James Cameron ha bajado 33 veces y una corriente de agua los atrapó en contra de la popa del Titanic y estuvieron ahí 19 horas hasta que el agua se desviara porque no podían salir», detalló.

Sobre este episodio que ha tenido en vilo a medio mundo se ha llegado a pronunciar el propio director. Al encontrarse navegando ese mismo domingo no se enteró de la noticia de la desaparición del sumergible hasta el día siguiente. Pero cuando fue conocedor del suceso indicó en la BBC: «Sentí en mis huesos lo que había sucedido. Que la electrónica del submarino, su sistema de comunicación y su transpondedor de rastreo fallaran simultáneamente… el submarino desapareció».

El interés que siempre ha tenido por la navegación y las inmersiones le hicieron tocar algunos contactos para poder saber cómo iban los avances de búsqueda. «Inmediatamente llamé por teléfono a algunos de mis contactos en la comunidad de submarinistas de profundidad. En aproximadamente una hora tuve los hechos», afirmó en el mencionado medio.

Aunque las declaraciones de Cameron fueron más allá y él tenía muy claro que la implosión había sucedido y que todo le parecía «una farsa prolongada, una pesadilla en la que la gente iba de un lado para otro hablando de ruidos de golpes, y de oxígeno, y de todas estas cosas». Añadió también reseñó intuir dónde se encontraban los restos del sumergible: «Yo sabía que el submarino estaba exactamente debajo de su última profundidad y posición conocidas».