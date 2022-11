La mala suerte de Carlota Corredera: de nuevo, sin trabajo

Las despedidas ya se han convertido en habituales en la vida de Carlota Corredera. Después de cuatro emisiones de ¿Quién es mi padre?, Telecinco ha tomado la decisión de prescindir de la presentadora del espacio televisivo. Y es que, cuando se relegó al tale night, ya se comenzó a especular con su final. Ahora, ha sido ella misma quien ha dado la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje en el que vuelve a decir adiós en uno de los proyectos en el que había puesto toda su ilusión.

“Ha sido un regalo profesional enorme dar la cara por el trabajo impecable del equipo de ¿Quién es mi padre?. Ojalá volver a coincidir muy pronto con todos, ¡sois unos cracks!”, ha comenzado escribiendo en su cuenta de Instagram. Se trata del primer programa al que se pone frente tras su drástica salida de Sálvame: “He aprendido y disfrutado muchísimo de este formato, ha sido una aventura chulísima. Por cierto, un programa que fue líder de su franja en tres de las cuatro emisiones de prime time. Gracias por acompañarnos, el placer ha sido nuestro”.

Una nueva despedida que se suma a la que tuvo que hacer frente hace ya casi ocho meses. Fue la productora quien, a través de un comunicado, anunció que la gallega dejaba de formar parte del elenco del programa de las tardes de Telecinco para embarcarse en una nueva aventura profesional en la que, finalmente, no ha tenido buena suerte. “Carlota Corredera emprende un proyecto personal junto a La Fábrica de la Tele, una idea original de la propia presentadora que mezclará actualidad y entretenimiento y que dirigirá y presentará ella misma”, comenzaban explicando. Un mensaje en el que se anunció el despido fulminante de una de las caras más habituales de Mediaset: “Carlota Corredera se despide del programa líder de las tardes 13 años después de ponerlo en marcha como directora y de formar parte de su equipo de presentadores desde 2014”.

Tras unos meses de desconexión del foco mediático, el pasado mes de septiembre se desveló el proyecto de la gallega. La que fuera maestra de ceremonias de Sálvame se hizo cargo de ¿Quién es mi padre?, el nuevo formato de la cadena de Fuencarral que prometía ser todo un éxito. Y es que, aunque era habitual ver a Carlota dirigir espacios de actualidad y prensa rosa, ponerse al frente de un nuevo espacio fue todo un acierto, aunque finalmente no haya salido como lo esperado.

Todas las alarmas saltaron hace apenas cuatro días, Telecinco anunciaba que retiraban del prime time el espacio dirigido por la gallega para programar la película Si yo fuera rico. En ese momento, se recalcó que ¿Quién es mi padre? no saldría de la parrilla, sino que pasaría a ser emitido en el horario late night. Lo que nadie esperaba es que el programa también iba a reducir su duración eliminando la tertulia moderada por Carlota Corredera. Así ocurrió en la emisión anterior, cuando el documental sobre la presunta hija de Miguel Gila no contó con la tertulia posterior conducida por la gallega. Ahora, Carlota Corredera se despide de esta aventura televisiva que no ha ido como esperaba.