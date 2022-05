Una vez más, el ámbito del fútbol ha sido salpicado por una polémica amorosa que no ha dejado indiferente a nadie. Pese a que el jugador del Atlético de Madrid, Joao Félix, parecía estar viviendo una relación idílica con su novia Magui Corceiro, lo cierto es que las últimas acciones de la actriz han hecho saltar las alarmas de prácticamente todos los rincones del planeta.

Durante uno de sus últimos partidos con el Sporting de Lisboa y pese a que muchos jóvenes se la reclamaron, Pedro Porro optó por regalarle su camiseta a la influencer, lo que desató una oleada de críticas que apuntaban a que tal vez entre ellos había más que una amistad. Por si fuera poco, unas horas más tarde salió a la luz un vídeo en el que supuestamente ambos aparecían besándose, por lo que a ambos no les quedó más remedio que desmentir la información a través de sus respectivas cuentas de Twitter haciendo gala del humor. No obstante, el de Badajoz también hizo uso de su Instagram para hablar alto y claro sobre lo sucedido: “La situación que está pasando es muy incómoda… Tengo una relación especial con ella, nadie está siendo infiel a nadie… Mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas… Puedo hacer lo que me dé la gana. Dejad de manchar la imagen de los tres, porque no es así”, declaraba con contundencia, aunque lo cierto es que con sus palabras tan solo ha conseguido avivar una especulación que no parece tener fin.

Todo lo que se sabe sobre la chica del momento

Margarida Corceiro, más conocida como Magui Corceiro, es una joven nacida en Satarém, Portugal. Aunque en su país despuntaba por su gran labor como actriz y modelo, además de influencer, no fue hasta que su novio Joao Félix fichó con el Atlético de Madrid cuando comenzó a ampliar fronteras, alcanzando nada más y nada menos que 1,3 millones de seguidores también de todos los rincones de España y Europa que han seguido sus pasos durante los últimos años.

Dentro del ámbito profesional, Magui llegó a interpretar relevantes papeles en telenovelas como Prisioneira, donde se convirtió en Carolina Atalaia. También participó en otra bautizada como Bem me Quer, en la que dio vida a Constança Trindade de Sousa. También en la televisión portuguesa ha conseguido despuntar, participando en éxitos como el programa Bailando con las estrellas, el cual la impulsó a formar parte de eventos de gran calibre en distintos puntos de su país.

Fue hace casi dos años cuando también protagonizó un escándalo mediático al subir a sus stories de Instagram una fotografía de las partes íntimas de un varón al que no se le veía el rostro. La imagen comenzó a correr como la espuma en diversas redes sociales, llegando a creerse que se trataba del propio Joao Félix. Pero finalmente, Corceiro dio a la cara y aclaró que había sido tan solo una imagen que había recibido en un grupo de WhatsApp y que por descuido hizo pública.