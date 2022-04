Lucía Etxebarria no está pasando por su mejor momento. Ha sido este mismo jueves día 7 cuando se ha informado a la escritora del fallecimiento de su madre. Un durísimo varapalo que, por si fuera poco, tendrá que vivir lejos de sus seres queridos al encontrarse fuera de España. Así lo ha relatado ella misma a través de su Twitter.

La valenciana comenzó dando la fatídica noticia a sus seguidores con una foto de su madre. Pero su testimonio no quedó ahí, y quiso entrar en detalles sobre lo complicada que está resultando ser su vuelta al país para dar el último adiós a su progenitora: “Mi madre ha fallecido. Algunos saben que estoy a 26 horas de viaje de España, y que además en Semana Santa es prácticamente imposible conseguir vuelos, por no hablar de todos los problemas derivados de pasaporte digital covid para países fuera del Acuerdo de Schengen y demás”, comenzó explicando en la misma red social. Además, también hizo un llamamiento a sus seguidores para que le ayudaran a ponerse en contacto con sus familiares: “Mi prioridad es regresar a España, por eso no puedo avisar a todos los amigos y amigas de lo sucedido. Si conocías personalmente a mi madre, a mí, a mi familia, te ruego que te pongas en contacto con alguien de mi familia. Ellos te informarán de dónde se va a realizar la despedida de mi madre, mañana. Si consideras oportuno avisar a personas que creas que tengan interés en despedir a mi madre, hazles llegar esta noticia. Gracias de antemano”, escribía la novelista, visiblemente afectada por todo lo que estaba sucediendo y con el único objetivo en mente de que su madre tenga una despedida a la altura de lo que se merecía.

Mi madre ha fallecido pic.twitter.com/wtP4kvB7O3 — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) April 7, 2022

Tras haber hablado largo y tendido sobre cuándo y cómo tendrá lugar el adiós a su madre, Lucía ha hecho un breve resumen, también en Twitter, sobre cómo fue su progenitora en vida: “Lucía falleció días antes de cumplir 95 años. Era una mujer excepcionalmente inteligente y aguda, con unas dotes artísticas que no pudo llevar más lejos debido al momento en el que nació, pero que ha transmitido a sus hijos y a sus nietos. Era una mujer que amaba la música, el arte, los viajes, el teatro, los animales, los niños… Y a su familia. La recordamos como una mujer fuerte y resolutiva que nos enseñó a quienes la conocimos la importancia de ser fuerte y de creer en lo que se persigue”, apuntaba. “Ella creía firmemente en otra vida, y falleció habiendo recibido el consuelo de su religión. No murió sola. No pude despedirme en su lecho de muerte, pero sí me despedí de ella antes de irme, y mi último recuerdo es bonito. Mi madre fue una mujer muy querida, y a pesar de que tuvo una vida excepcionalmente difícil, es cierto que se lleva muchísimo amor”, sentenciaba. Unas preciosas palabras que no pasaron por alto algunos de los rostros más conocidos del país, entre los que están Edu Galán, Antonio Rossi o Toni Cantó, que no dudaron en enviar sus condolencias y apoyo a la escritora en lo que están siendo unas horas para el olvido.