Lourdes Montes recibe una inesperada y tierna sorpresa tras el desfile de su nueva colección

Lourdes Montes ha vivido una de las veladas más emotivas de su carrera en la industria de la moda. Todo ha ocurrido el pasado jueves, 29 de enero, cuando la diseñadora reunió a una larga lista de rostros VIP y a numerosos seres queridos en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla —en el marco de SIMOF— con motivo del desfile del décimo aniversario de MiAbril, la firma que fundó junto a su íntima amiga, Rocío Terry.

Como no podía ser de otra manera, la sevillana estuvo arropada por su círculo más cercano de amigos y familiares, entre los que destacó, como era de esperar, la presencia de Francisco Rivera, su marido y su mayor apoyo. Pero esto no fue todo. Sus dos hijos mayores, Carmen y Curro, tampoco quisieron perderse este hito en la trayectoria de su madre, protagonizando un emotivo momento al final del desfile que no ha pasado desapercibido. Y es que tras el discurso de su progenitora, se subieron al escenario y le regalaron un ramo de flores. Un gesto que, además de poner el broche de oro a un desfile muy especial, inmediatamente también generó un gran aplauso entre los asistentes, algo que hizo que Lourdes no pudiera evitar emocionarse.

Lourdes Montes y Rocío Terry en SIMOF. (Foto: Gtres)

Los otros apoyos de Lourdes Montes en SIMOF

Como ya se ha citado líneas más arriba, Francisco Rivera siguió el desfile desde primera fila. Lo hizo con un rostro visiblemente orgulloso y emocionado por el trabajo de su mujer, algo que él mismo confirmó horas después a los micrófonos de Gtres. «Todo el trabajo recompensa… Teníamos muchos nervios ante una jornada tan importante», expresaba.

Tana Rivera, nacida fruto del matrimonio de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, también estuvo presente en este significativo evento, volviendo a demostrar su fidelidad a MiAbril y, cómo no, la excelente relación que mantiene con Lourdes. Por otro lado, tampoco faltó Sibi Montes, hermana de la diseñadora, quien acudió acompañada de su marido.

Francisco y Cayetana Rivera en SIMOF. (Foto: Gtres)

Más allá de los mencionados, muchos otros rostros conocidos tampoco quisieron perderse este simbólico desfile, como fue el caso de Virginia Troconis, esposa de Manuel Díaz El Cordobés, o Ágatha Ruiz de la Prada — considerada toda una eminencia en la industria de la moda— .

El 42º cumpleaños de Lourdes Montes

Esta emotiva velada ha llegado tan solo unos días después de que Lourdes Montes soplara las velas de su 42º cumpleaños. Una jornada que quiso compartir con sus seguidores publicando un emotivo texto que le dedicaba a su yo de pequeña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lourdes Montes (@lmontesoficial)

«Si hubiera podido, le habría contado que, menos en algunos momentos puntuales, iba a ser muy muy feliz, que jamás se encontraría sola, que tendría la mejor familia y las mejores amigas del mundo siempre apoyándola, que conocería lugares y personas tremendamente interesantes, que sería curiosa, siempre con ganas de aprender, alegre, sensible y bastante práctica. Sin tonterías. Como aún le sigue diciendo su madre… Que tendría la suerte de enamorarse y formar una familia con unos niños maravillosos. Y que espero que cumplas muchos más. Felicidades Lourditas», escribía.