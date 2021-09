Lourdes Montes no ha querido perderse la gran cita de la moda celebrada en la capital: la Mercedes-Benz Fashion Week. Como buena amante de la moda, la mujer de Francisco Rivera ha acudido para apoyar el sector español que tan afectado se ha visto por la pandemia del coronavirus. Antes de entrar a disfrutar del desfile de Pertegaz, la diseñadora ha posado sonriente en el ‘photocall’. Después ha atendido a la prensa y ha revelado qué tipo de relación tiene con Eugenia Martínez de Irujo, exmujer de su marido.

“Claro, yo creo que mientras más fácil sea la vida y más normalidad, mejor. No hay ningún problema. Eugenia es encantadora, con mis niños es cariñosísima, conmigo es estupenda, Narcís es un cielo, con lo cual, ¿por qué nos vamos a llevar mal?”, ha asegurado Montes. También ha confesado que no la importaría ampliar la familia. “Yo nunca lo he descartado, siempre quise tres niños”, ha dicho a la vez que ha confesado que Cayetana Rivera -hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo- está “encantada” con sus dos hermanos, fruto del matrimonio de Lourdes con el torero. «Me ayuda un montón, ella me acompaña, me ayuda… la verdad es que es estupenda, no puedo tener más suerte», ha contado orgullosa.

Hace tan solo unas semanas, la hija mayor del diestro debutó como presidenta de la Goyesca en la ciudad de Ronda -Málaga-. Una fiesta taurina realizada en honor a Antonio Ordóñez. La joven desempeñó el mismo papel que su abuela Carmina en 1980. La nieta de la duquesa de Alba, sorprendió con un vestido rojo largo de manga corta con volantes en la zona del pecho de Lorenzo Caprile a juego con su mascarilla. También lució la tradicional peineta XXL y una mantilla de encaje en color crudo. Sin duda, un momento único para la familia.

El ‘look’ de Lourdes Montes en la semana de la moda de Madrid

Esta vez, Lourdes se ha enfundado en un vestido de corte midi, manga francesa, escote en pico en color blanco con topos negros de Pertegaz. Una tendencia que esta temporada está la alza tanto en la Alta Costura como firmas ‘low cost’. Además, el diseño cuenta con volantes en forma de cascada en la zona de la falda. Ha combinado este ‘look’ con un maxi cinturón negro con hebilla y un bolso de mano del mismo tono.

Ha lucido una media melena con la raya a un lado y un maquillaje natural con el que ha resaltado sus pómulos con algo de colorete y rímel para sus pestañas. De esta manera, la empresaria ha sido fiel a su estilo.