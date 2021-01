Día muy especial para Lourdes Montes. La modista sopla las velas de la tarta por su 37 cumpleaños y seguro que uno de sus deseos es salud para todos. Esa que tanto se nos está resistiendo a nivel global. Pese a ello, a título individual este aniversario la coge en un momento espectacular: más enamorada que nunca de Francisco Rivera y haciendo de su pasión su trabajo.

Antes del mediodía, Lourdes cogía su coche para acudir a sus compromisos laborales incluso en su día. A las puertas de su casa le esperaban los reporteros para captar sus primeras sensaciones. Con la naturalidad, educación, cortesía y sencillez que siempre muestra ante los medios, la mujer de Francisco Rivera cuenta que «todavía no he recibido ninguna sorpresa de Fran ni de los niños». Quién sabe si para cuando vuelva de sus quehaceres le han preparado algo en su domicilio.

No es Lourdes Montes una de esas personas que tenga una emoción desmedida por cumplir años: «Para mí es como un día cualquiera», cuenta ante las cámaras. Lo que parece seguro es que no habrá una celebración multitudinaria: «Lo dejaremos para más adelante», dice. Y es que el panorama actual, en pleno pico de la tercera ola de contagios de COVID-19 desaconseja las reuniones sociales y demás planes que no sean estrictamente necesarios, con el fin de contener la pandemia. Por eso, a buen seguro que Lourdes, Francisco y sus dos hijos se conformarán con un plan casero en familia, demostrando así una actitud cívica importante.

Francisco Rivera, el eje sobre el que gira la vida de Lourdes Montes

Lourdes Montes tiene varios motivos para sentirse una mujer afortunada y uno de los más importantes tiene nombre y apellidos: Francisco Rivera. El torero es el hombre que la ha brindado la oportunidad de formar una familia preciosa junto a los dos hijos de ambos, Carmen y Curro. Los dos han encontrado la felicidad en el otro. Se apoyan en sus proyectos personales, profesionales y viven tremendamente felices.

El año pasado les vimos posar juntos y así de sonrientes cuando la sevillana consiguió llevar su firma ‘Miabril’ a SIMOF, la pasarela flamenca más importante de nuestro país. Después, Montes se reinventó y sacó una línea de mantelerías, servilletas, plaids, mantas y vajillas. Ahí estaba Fran también para apoyarla y demostrar que siempre va a poder contar con su arropo.

Por otro lado, el cumpleaños de Lourdes Montes llega justo en una semana que arrancaba con una triste noticia para su familia. Su hermana, Sibi Montes, anunciaba su separación de Raúl Gracia ‘El Tato’ tras 15 meses de romance. El torero es un gran amigo de la familia Montes y por supuesto de Francisco Rivera. Hay que recordar que fue a quien apoderó los dos últimos años de su vida en activo en los ruedos.

Sea como sea, ¡muchas felicidades, Lourdes! Y que cumplas muchos más.