El look de Yolanda Díaz en el Teatro Real: tacones de aguja y un maxi lazo

Yolanda Díaz ha vuelto a sucumbir a los encantos de un plan que dista mucho de lo que ella predica desde Sumar y no encaja con sus ideales políticos que abanderan la vida austera propia de un asalariado. La ministra de Trabajo y Economía Social de la actual legislatura ha acudido junto a tres personas de su núcleo duro al Teatro Real de Madrid para presenciar el estreno del ballet El mandarín maravilloso. Para la cita de ocio, la vicepresidenta segunda del mandato de Pedro Sánchez ha lucido sus mejores galas y ha seleccionado un look que combina los tintes clásicos con detalles arriesgados como las transparencias.

La prenda más llamativa del estilismo es una camisa blanca de popelín, un clásico reversionado con un gran detalle: va rematada en el cuello con un maxi lazo de la misma tela. Una pieza que se ha convertido, sin duda, en el eje central de la apuesta. Díaz ha completado su outfit con piezas oscuras que creaban una de las composiciones cromáticas más clásicas: el blanco y negro. Se trataba de una falda de corte evasé plisada, con un largo hasta los tobillos y mucho movimiento que, en su extensión, tenía discretas transparencias creadas con tul negro. En la parte superior, y para enfrentar la bajada de las temperaturas, Yolanda ha recurrido a una chaqueta de patrón recto con manga tres cuartos que ha defendido completamente abotonada y con el lazo sobresaliendo por el cuello.

Como complementos, la política ha llevado unos vertiginosos salones con tacón de aguja en color negro, con escote redondo y pico pronunciado, y un bolso en perfecta sintonía con la vestimenta, de tamaño mediano y con una cadena plateada que admitía diferentes largos. En esta ocasión, la líder de Sumar ha optado por llevarlo colgado de la mano con la cadena doble. Como broche final, se ha decantado por un peinado muy en línea con lo que nos tiene acostumbrados: un semirecogido de altura media que agarraba una parte de su melena y dejaba el resto cayendo sobre sus hombros.

Así es la ópera El mandarín maravilloso

La obra que ha hecho que Yolanda Díaz vaya al Teatro Real combina varias disciplinas. Se trata de una ópera pantomima en un acto que se funde con los delicados bailes de bailarinas de ballet bajo la música y las directrices de Béla Bartók. El estreno ha tenido lugar esta tarde y la pieza seguirá sobre las tablas del enclave mencionado hasta el día 10 de noviembre. Esta entrega forma parte de un programa dual que comparte fechas con El castillo de Barbazul.

Aquellos espectadores que disfruten de El mandarín maravilloso podrán adentrarse de lleno en la historia de delincuentes que utilizan a una hermosa joven —encarnada en Carla Pérez Mora— para seducir y atraer hombres con el fin de atracarles y robarles. Dos de los seleccionados son pobres —Nicky Van Cleef y David Vento—, pero el tercero es un mandarín —interpretado por Gorka Culebras— que, a todas luces, parece ser un buen partido. Pero nada más lejos de la realidad; al caer en la trampa, se convierte en lo más parecido a un ser inmortal y ningún acto de violencia logra acabar con su vida. Cautivado por la fémina, el deseo lo mantiene con vida incluso después de recibir varias puñaladas. Solo cuando la chica se rinde a sus deseos y le entrega su amor, muere en sus brazos.