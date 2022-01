Lolita Flores desvela el contenido de su última conversación con Isabel Pantoja

Un año después de su última aparición en Sábado Deluxe, Lolita Flores volvió a sentarse en el mismo plató para explicar cómo había ido su vida durante los últimos meses y cómo había asimilado la gran actualidad que ha llenado el mundo del corazón durante ese tiempo. Se podría decir que Isabel Pantoja ha acaparado la primera plana de las parrillas televisivas de manera indiscutible, y teniendo en cuenta que existe una supuesta enemistad entre ella y la madre de Elena Furiase, era casi evidente que durante su entrevista saldría a relucir su opinión con respecto a todo lo ocurrido en el clan Pantoja.

Pese a que entre ambas no existe una bonita amistad, la hermana de Rosario Flores sabe cuándo hay que dejar las rencillas a un lado para apoyar a la “competencia”. Y esto ocurrió precisamente durante el pasado mes de septiembre, cuando falleció doña Ana y Lolita sintió que lo correcto era escribir a su archienemiga para mandarle todo el apoyo posible: “Hay cosas que están por encima del bien y del mal. Yo sabía lo que Isabel quería a su madre y estuvo al pie del cañón con mi madre, mi padre y mi hermano”, apuntaba. Por este motivo, la cantante no tuvo reparo alguno en mensajear a la tonadillera y mostrarle sus condolencias, aunque eso sí, en ningún momento pensó en hacerlo de manera personal ya que “no era lícito”. Por su parte, Isabel Pantoja también dejó temporalmente de lado los roces de antaño y respondió: “Yo hice lo que tenía que hacer porque la quiero y me respondió. Fue una respuesta cariñosa y correcta”, aclaraba la artista.

Las disparidades entre Pantoja y Flores han estado presentes en el panorama televisivo desde hace mucho tiempo. Y es que aunque ninguna de las dos se haya pronunciado al respecto, es sabido que no son grandes amigas. Un frente abierto que se suma también al de Isabel con su hijo Kiko, el cual sigue causando un gran revuelo y ha provocado que sea la propia Lolita quien opine sobre lo ocurrido. Pese a que ha preferido no dar muchos detalles y no mojarse al respecto, la cantante ha intentado ponerse en la piel de la madre de Kiko al dar la cara por ella y confirmar que en todo momento ha estado pendiente de sus hijos y los quiere por encima de todo lo demás.

Pero no todo iban a ser preguntas sobre Pantoja en la charla entre Lolita y Jorge Javier Vázquez. Estando a punto de convertirse en abuela por segunda vez, la madre de Elena Furiase se sinceró al máximo al explicar que en los últimos meses había experimentado ciertos achaques de salud que le han obligado a dejar de lado el ámbito profesional de manera temporal: “Me dio un ataque de ciática muy fuerte y el médico me encontró artrosis en el coxis y escoliosis en la columna y eso me pinzaba el nervio ciático. Ahora tengo un entrenador que me está poniendo la espalda en su sitio. Para colmo, después cogí una bronquitis y estuve 15 días metida en la cama con antibióticos… Por eso ahora me pienso mucho los proyectos”, ha señalado.