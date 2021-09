Lolita Flores ha dicho basta. Después de verse obligada a cerrar su perfil en Twitter como consecuencia de las fuertes críticas sufridas por decir que no es feminista, la artista ha querido expresarse. Lo ha hecho de una manera mucho más sosegada en su perfil de Instagram y habiendo transcurrido casi 24 horas desde que tomó tan drástica decisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial)

La artista ha querido aclarar el revuelo organizado mandando un mensaje público: «Buenos días. Desde aquí desde mi casa quiero aclarar algo que parece ser que se ha montado mucha polémica por decir que no soy feminista. Está claro que siendo mujer y con los 47 años de carrera que llevo, por supuesto que soy feminista», empieza diciendo.

«Estoy en contra del machismo, del abuso, de todo lo que está pasando con las mujeres. Estoy en contra de esas mujeres que van tapadas en Afganistán, de que la mujer no tenga su libertad. Estoy a favor de la igualdad salarial y en todo lo que corresponde a la mujer igual que a los hombres», continúa explicando.

Cansada de críticas, Lolita Flores pide «por favor que dejen de criticarme. Que dejen de hacer una montaña de un granito de arena porque quizá me expliqué mal. Lo que yo quise decir es que hay movimientos feministas con los que no estoy de acuerdo, pero por supuesto que estoy a favor del ser humano, de la mujer, y que de una vez por todas nos traten como nos merecemos».

Lolita no quiere despedirse sin una petición: «Espero que con este vídeo quede clara mi manera de pensar. Tengo muchos años ya para aguantar insultos y vejaciones, precisamente por eso, porque soy una mujer y no las aguanto, ni yo ni ninguna. ¿Que soy feminista? Sí. ¿Que no estoy de acuerdo con algunos movimientos feministas? También. Pero nunca, nunca, machista. Estoy a favor de la igualdad desde que era una niña. Buenas tardes y nos vemos en el teatro Quique San Francisco», concluye.

Hay que recordar que todo sucedió el pasado sábado, cuando Lolita Flores acudió como invitada al plató de ‘La Sexta Noche’ para presentar su obra de teatro. Durante una de sus intervenciones, Hilario Pino le preguntó si se consideraba feminista, a lo que la hija de Lola Flores respondió: «No. Soy un ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer». Desde ese momento se dio pie a una ola de críticas en redes sociales hacia su figura, con insultos y demás faltas de respeto que han causado que Lolita decida marcharse de Twitter para siempre.

Me voy de Twiter para siempre no estoy para aguantar impertinencias , no sois jueces , y lo siento por los demás pero no estoy para que me juzguen ya no ser felices y seguir criticando que debe ser vuestra profesión adiós hasta nunca — Lolita Flores (@sarandonga55) September 6, 2021

Ahora, la cantante espera que estas declaraciones sean suficientes para dar carpetazo a tan desagradable asunto.