Dolida y cansada de esperar. Así se encuentra Loli Pozo, la quiosquera que prestó 86.000 euros a Isabel Pantoja para hacer frente a su deuda antes de entrar en la cárcel. Pese a que han pasado ya ocho años, la cantante tan solo le ha devuelto 10.000. La examiga de la tonadillera rompió su silencio el pasado mes de mayo y lo hizo en exclusiva con Paloma García-Pelayo en El programa de Ana Rosa. Hace tan solo unos días, la intérprete de Marinero de luces tomó la decisión de no acudir al acto de conciliación en el Juzgado de Instrucción número 1 de Chiclana -Cádiez- para abordar este asunto. Este sábado, la octogenaria ha entrado en directo en el Deluxe donde ha confesado sentirse dolida por la indiferencia de la tonadillera. “Yo era de su familia. Teníamos más de 45 años de amistad”, ha asegurado con tristeza.

Después, Jorge Javier le ha preguntado que si reconoce el comportamiento que está teniendo Isabel. Muy tajante, Loli no ha dudado en decir que «no». La quiosquera hace dos años tuvo una breve encuentro con la madre de Kiko Rivera. “Fui a ver a su madre al hospital de Jerez, que estaba grave. Nada más que entré yo, no estuvo ni dos minutos y se fue. Tenía que irse al campo, según ella”, ha contado Pozo.

Paloma García-Pelayo, que también estaba presente en el plató escuchando atentamente el testimonio de Loli Pozo, le ha preguntado a la protagonista de esta historia que cuándo conversó con Isabel o Agustín Pantoja sobre el dinero que le debían. “Nunca pude hablar con ella ni con el hermano, además yo con Agustín no tengo nada que hablar porque el dinero me lo pidió ella”, ha desvelado la quiosquera.

Loli ha recordado que fue en 2014 cuando la cantante le pidió el dinero. “Una tarde allí en Cantora me pidió el dinero. Yo con todo mi corazón se lo presté y hasta hoy. Le hice una primera transferencia de 80.000 euros a su cuenta bancaria», ha revelado. Tiempo después, Agustín Pantoja le pidió otros 6.000 euros. Sin embargo, solo le han devuelto 10.000. “Eso lo tengo yo todo justificado en las cuentas del banco”, ha puntualizado Loli. “Ella nunca ha sido así. No sé quién la ha vuelto así, no lo puedo asegurar”, ha dicho con tristeza al hablar sobre este tema.

La examiga de Isabel Pantoja ya no sabe que hacer, pues la indiferencia de la viuda de Paquirri es notable. El dinero que le prestó eran todos sus ahorros, sacados de un plan de pensiones para asegurarse una buena jubilación después de toda una vida trabajando. Además, necesita que le devuelvan lo que es suyo por su debilitado estado de salud, tal y como ella misma ha contado.