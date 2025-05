Hace casi una década que Aitana se dio a conocer públicamente debido a su paso por Operación Triunfo, donde quedó finalista. Con tan solo 18 años, la cantante catalana abrió su corazón a los telespectadores ya que presentó dentro de la academia a Vicente, su entonces pareja, con la que llevaba un tiempo de una sólida relación. Desde entonces hasta ahora, la artista -que presume de no hablar sobre su vida privada-, ha presentado o posado con todos sus novios y es que en muy pocas ocasiones hemos visto a la intérprete de La chica perfecta -su colaboración con Alaska-, soltera.

La verdadera situación sentimental de Aitana

El pasado jueves 29 de mayo, Aitana se sentó en el programa de Pablo Motos para presentar su nuevo proyecto musical, Cuarto Azul. A través de casi veinte canciones, la artista se ha abierto como nunca en canal y, una vez más, ha hablado sobre el desamor y el amor, muy presente en su vida y en su trayectoria musical.

Durante su entrevista, además de analizar las canciones de su cuarto álbum, Ocaña habló sobre su vida sentimental. La joven, que prácticamente desde que se dio a conocer ha estado en pareja, desveló que se ha enamorado muy pocas veces. «Soy de flechazo, pero no me he enamorado mucho. Me he enamorado muy poco», dijo. «Es verdad que ahora estoy con medicación desde hace unos meses y las emociones las noto más reguladas. Y ahora, a la hora de conocer a alguien, lo noto más calmado», añadió.

Aitana y Cepeda, durante el transcurso de OT 2017 / Gtres

Una respuesta cuanto menos sorprendente ya que, desde que se dio a conocer ha protagonizado varias historias de amor seguidas. La primera de ellas con Vicente, al que dejó poco tiempo después de su paso por Operación Triunfo. Además, durante su paso por la academia, la joven regaló a sus fans y a los telespectadores una conexión con Luis Cepeda que traspasó la pantalla.

De hecho, poco tiempo después de poner fin a su relación con Vicente, la artista decidió hacer pública su historia de amor con Cepeda con un beso durante la gira que hizo con el resto de sus compañeros de OT.

Aitana y Miguel Bernardeau. (Foto: Gtres)

Durante unos meses, Aitana y Cepeda compartieron sin problema alguno muchos momentos juntos. De la misma manera, hicieron pública su ruptura tiempo después. Sin embargo, lejos de disfrutar de la soltería, la intérprete de Las Dudas comenzó una relación sentimental de casi tres años con Miguel Bernardeau, con el que estuvo tres años y al que considera su primer amor a pesar de haber estado anteriormente en pareja.

Tras la promoción de La Última, su película con el hijo de Ana Duato, Aitana volvió a ilusionarse con uno de sus íntimos amigos, Sebastián Yatra, con el que durante casi dos años ha tenido una relación intermitente y que se terminó, según el colombiano, por la «presión» que sintieron al estar expuestos, tal y como ha desvelado recientemente en El Mundo.

Aitana y Plex en Nueva York. (Foto: Youtube)

Hasta en cuatro ocasiones Aitana sí que ha estado en pareja, sin embargo ha puntualizado que no siempre ha estado enamorada de todos ellos. Ahora, la artista -tras varios meses soltera, que no sola-, parece que ha vuelto reavivar su corazón gracias a Plex, con el que se dice que lleva un tiempo en pareja. ¿Será el definitivo? ¿Conseguirá Aitana enamorarse de él?