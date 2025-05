La chica perfecta es mucho más que la primera colaboración entre Aitana y Alaska. Estas dos mujeres tienen mucho más en común que su amor por la música y es que, en sus carreras profesionales, han sido blanco de muchas críticas por sus decisiones personales y sus cambios radicales. Ambas son revolucionarias, decididas y están dispuestas, al menos, a callar muchas polémicas sobre su forma de entender la vida.

Cuando Aitana anunció la set list, sorprendió y creó mucho hype su colaboración con Alaska, que ha hablado con LOOK a 24 horas de estrenar tras La chica perfecta, un single que Ocaña ha incluido en Cuarto azul, su nuevo disco. ¿Cómo es Aitana en las distancias cortas?

Así surgió la colaboración entre la doble ‘A’

Aitana, al más puro estilo Miley Cyrus, decidió romper sin anestesia con la imagen más infantil con la que se dio a conocer Operación Triunfo. El cambio fue radical tras sacar Alpha, su penúltimo álbum. Con él cambió su imagen e incluso su puesta en escena, donde incluyó bailes mucho más sensuales de lo que su público acostumbraba a ver. Por ello fue muy criticada, aunque la artista nunca se achantó e incluso exageró aún más sus coreografías en los conciertos.

Hace más de tres décadas, Alaska vivió algo similar. La artista es un icono de la revolución sexual y, además, de empoderamiento femenino. Para la intérprete de A quién le importa, las etiquetas no existen y, gracias a sus letras, muchos tabúes se han roto. Es por ello que, según nos cuenta la mujer de Mario Vaquerizo, decidieron unir sus voces en La chica perfecta.

Aitana y Alaska en el estudio de grabación. (FOTO: REDES SOCIALES)

«Ella y yo nos conocimos a partir de que ella viniera a un concierto de Fangoria y descubriera que interpretamos una de sus canciones, En el coche. Yo creo que empezó ahí una línea de empatía más allá de que cuando alguien es cantante y te gusta y ya. Durante todo este tiempo también participó en el documental de Alaska Revelada y de repente me llamó y me dijo: «Tengo una canción que creo que solo puedo hacer contigo, no es por presionarte, pero si no es contigo no la voy a sacar». Yo lo entendí, acepté y encantada de la vida», nos cuenta.

Sabido es que Aitana pasa parte de su año a caballo entre España y Miami, donde tiene su segunda residencia y donde compone parte de sus canciones. Sin embargo, Alaska desliza a este medio que pudieron coincidir en un estudio de grabación juntas para crear su primera colaboración, por la que pudieron conocerse mucho más: «Es una persona muy normal. Estas cosas de las colaboraciones… Yo no las suelo hacer, las que hago son si canto con Raphael, son artistas que admiro, como Aitana, que escucho sus canciones. Estuvimos juntas las dos solas, con el técnico de sonido decidiendo qué hacíamos. Yo la he visto muy relajada».

Alaska opina sobre las críticas que recibe Aitana

Aitana ha vivido toda una metamorfosis en los últimos tres años. La artista decidió dar paso a una nueva etapa tras salir de OT con una imagen mucho más rebelde y revolucionaria. Un cambio vital que ha sido cuestionado en muchas ocasiones.

Por su parte, la artista ha hecho caso omiso a todos los haters y, según cuenta Alaska a LOOK, Aitana «ha encontrado en la música una forma de reivindicar todo esto, además de ir a terapia, que es escribir esta letra -refiriéndose a La chica perfecta-«. «Encontró una actitud ante la vida que es plantarte y hacer lo que consideras que tienes que hacer y da igual lo que digan los demás. Ha dado el paso al frente de contar lo que le pasa y no está dispuesta a seguir aguantando ciertas cosas y me parece muy bien. Todo tiene que ver con la edad. Cuando vimos a Aitana por primera vez era muy pequeña y la experiencia de la vida te va colocando», nos explica.

Alaska. (FOTO: GTRES)

Lo que no cabe duda, más allá de esta reivindicativa letra que ha unido a dos generaciones de artistas, es que la una ha encontrado en la otra una amiga con la que sentirse reconocida. «Empatizo con ella porque empezó a contarme, yo le empecé a contar… Son momentos muy distintos de la vida pero yo, de repente, a los veinte años, que estaba en Bola de cristal, pues no estaba bien. No entiendo mucho que estas tonterías de que cada cosa que haga un artista hoy en día… Me alegra muchísimo no ser joven en este momento. Aunque fuera horrible todo -refiriéndose a las decisiones de Aitana sobre su carrera y su forma de actuar-, cada uno puede hacer lo que quiera».

Finalmente, Alaska nos cuenta que -a pesar de ser una referencia en la música española-, no considera que tenga que darle ningún consejo a Aitana: «Consejos nunca, es horrible eso de que tengan que dar opiniones al artista… En el contexto de lo que charlamos, sí que sobrevuela la idea de: «Voy a pasar de lo que opine la gente y voy a hacer lo que yo quiera»».