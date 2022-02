Rocío Flores se ha reincorporado al trabajo este jueves después de estar unas semanas de baja debido a una intervención quirúrgica. “Me he hecho una reconstrucción, me he puesto prótesis y no me he puesto mucho más pecho del que ya tenía. Estoy contenta y muy agradecida a todo el equipo médico, soy de las personas que apoya que cada persona se haga lo que quiera”, comenzaba diciendo en El programa de Ana Rosa. Además de aclarar el tratamiento estético que se había realizado, la hija de Antonio David Flores respondía tajantemente a las últimas informaciones que han colocado a Fidel Albiac en el ojo del huracán, ya que su tía, Gloria Camila había sacado a la luz que el marido de Rocío Carrasco les había llamado “inmigrantes”. n mi presencia no se lo permito, pero me consta la información”, declaraba Rocío muy seria. Sin embargo, la colaboradora iba un paso más allá y lanzaba una tremenda pulla hacia el marido de su madre.

Horas después en el programa Ya son las 8 se desataba la tensión porque Alexia Rivas ha comentado el paso de Rocío Flores por el espacio presentado por Joaquín Prat. “Se habrá arreglado el pecho, pero tiene una soberbia encima que no se la quita nada. No quiere contestar a nadie… Ella está sentada en la silla para hablar de su familia”, criticaba la exconcursante de Supervivientes. Segundos después, Rosa Benito recibía una llamada en pleno directo. Rocío Flores le transmitía a su tía lo que quería que dijese. “Ella el contrato que tiene es para hablar de realities, es una colaboradora y su habla de lo que ella está viviendo tampoco es para que le critiquemos”, contaba Rosa que en todo momento defendía a la joven.

Alexia volvía a arremeter directamente contra Rocío. «No vamos a ser hipócritas, Rocío Flores está aquí sentada por ser hija de Rocío Carrasco y nieta de la Jurado», decía la periodista. Entonces, la exmujer de Amador Mohedano le recordaba que todos estaban ahí sentados por algo, incluida ella. «Tú también estás aquí por otra cosa», recriminaba Rosa a lo que contestaba bastante molesta Alexia: “Por lo que pasó con Merlos”.

La hija de Rocío Carrasco ha vivido una vuelta al trabajo de lo más convulsa. Si por la tarde ha tenido que hacer frente a las críticas por su actitud, por la mañana atacaba directamente a Fidel Albiac por la polémica generada. «Fidel Albiac es un ser de luz, pero lo que menos tiene es luz. Las mismas personas que llevan años calladas son las que ahora le ponen en lo más alto, pero las únicas persona que han vivido en esa casa somos yo y mi hermano. Si a mí algún día me da la gana y cuento mis vivencias, se cae España. Entonces vamos a tener más cordura, porque la libertad la tenemos ahora pero hace un tiempo no había libertad para expresar absolutamente nada”, decía.

Estalla la gran guerra

Desde que tuviera lugar la intervención de Rocío Flores en El Progama de Ana Rosa durante la mañana de ayer, muchas han sido las reacciones televisivas que no parecen estar muy de acuerdo con el discurso de la joven. Entre ellas la de Jorge Javier Vázquez, quien considera que la influencer ha tratado a su madre como si fuera una «mema». Y es que desde que Montealto dio el pistoletazo de salida, han sido continuas las pullas entre la hija de Antonio David Flores, Rocío Carrasco y Gloria Camila, motivo por el que algunos colaboradores auguran que la guerra entre ellas está cerca.

Pese a que la audiencia pudiera a llegar a creer que iba a haber un acercamiento maternofilial a raíz del durísimo testimonio de Rocío Carrasco en su primera docuserie, más bien va a ocurrir todo lo contrario. La relación entre ambas parece estar más tensa que nunca, motivo por el cual la joven dejó entrever que en su mente había una posibilidad de protagonizar un relato muy similar al de su progenitora. La influencer aseguró que su versión haría que la realidad que hasta ahora se apoya en todos los platós de televisión se derrumbara, algo que no podrá ocurrir por el momento ya que, según aseguró Rosa Benito, el contrato de Rocío Flores en la cadena tan solo está destinado a comentar realitys. ¿Cambiará su futuro en Telecinco y será la próxima protagonista de una docuserie? Pronto lo sabremos.