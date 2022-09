La Reina Letizia se ha convertido en un icono de estilo no solo en España, sino también más allá de nuestras fronteras. Los looks de la esposa de Felipe VI son analizados hasta el mínimo detalle y, aunque la mayoría de las veces son alabados, tampoco se libra de las críticas. La Reina ha sabido hacer de la moda una manera de reforzar diferentes mensajes y tiene la capacidad de llamar la atención sobre determinadas causas a través de la ropa. Por eso, es habitual que recurra a firmas con una filosofía sostenible, producción artesanal, prendas hechas en España y capitaneadas por mujeres, que compagina con otras marcas low cost, de manera que sus looks están al alcance de la mayoría.

Aunque es habitual que medios tanto nacionales como internacionales se fijen en el estilo de la Reina, ahora, una conocida revista belga le ha dedicado un especial. Se trata de la revista Story, que ha centrado parte de sus páginas al estilo de doña Letizia, y ha hecho un exhaustivo análisis de sus looks y su manera de concebir la moda. Un extenso reportaje en el que no solo tiene cabida el armario de la esposa de Felipe VI, sino también el de sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, con las que cada vez es más habitual que comparta complementos y outfits. Prueba de ello es que este mismo verano hemos visto a la Reina llevando al menos un vestido y una blusa que antes estrenó su hija mayor, la Princesa de Asturias.

El artículo ha sido elaborado por uno de los mayores expertos en la Familia Real de Bélgica, el periodista Wim Dehandschutter, que ha contado con la colaboración de una especialista en cuestiones de estilo, Jelka Van Duyse. Un reportaje en el que se habla de doña Letizia como una de las royals mejor vestidas del panorama europeo.

🇪🇸 “Para mí, la reina Letizia es el personaje de la realeza que tiene mejor sentido de la moda, porque es la que más sorprende”, dice la experta en moda @JelkaVanDuyse. ✍️ 4 páginas sobre la moda de la reina española en el semanario belga Story. pic.twitter.com/Qu1VOnCaNV — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) September 27, 2022

En el texto se define el estilo de la Reina como ‘juguetón’. La Reina Letizia es, de todas las royals europeas, la que más arriesga y sorprende. Por ejemplo, no tuvo reparos en recurrir a un modelo low cost de H&M para una cena de gala en Estocolmo. Un look de una de las firmas esenciales en el armario de la princesa Victoria de Suecia, que la Reina supo elevar gracias a los complementos.

Más allá de su capacidad para transmitir un mensaje a través de la moda, una de las claves de su vestidor es la manera en la que aprovecha las prendas con las que cuenta, esto es, el ‘modo ahorro’. Es una de las royals que más recicla modelo y que es capaz de darle un aire nuevo a través de los complementos o mediante diferentes combinaciones. Algo que, a día de hoy, resulta especialmente importante dada la crisis general que hay en el mundo.