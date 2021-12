Laura Matamoros está a escasos días de ingresar en el hospital para dar a luz al que será su segundo hijo. Un proceso que, a juzgar por los últimos meses, no está siendo fácil ya que está aquejada de bastantes dolores que le están incordiando y haciendo más difícil el día a día: fatiga acumulada, hinchazón, acidez de estómago, ausencia de energía…y ahora problemas de movilidad que ella misma ha desvelado a sus seguidores a través de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

La influencer ha sufrido un leve accidente que ha definido como «cosas que solo me pasan a mí». El asunto no es baladí ya que le ha dejado sin poder andar. Ha sucedido cuando repostaba combustible para su coche y es que se ha golpeado la cabeza con la parte de arriba de la puerta. Pero no ha sido lo único que ha tenido que lamentar puesto que acto seguido ha sufrido otra dolencia: «Después me ha dado un tirón en las lumbares que os juro que ahora no puedo andar, voy como una inválida», continúa, mientras publicaba varias Stories narrando el suceso.

Esto ha hecho que su movilidad se vea reducida hasta prácticamente ser nula. «Voy dando pasitos de tortuga», ha dicho. Pero lo peor estaba por venir: «No puedo andar, la gente me mira como si me pasase algo», relataba. Tras conducir a casa como buenamente podía, la ganadora de GH VIP ha tomado la mejor decisión posible: «Estoy en modo sofá porque no me puedo mover».

Lo cierto es que Laura Matamoros está pasando una recta final de embarazo complicada. Durante la gestación ha ido actualizándole a sus seguidores su estado. Estos nueve meses han estado marcados por los fuertes dolores dorsales que tenía: «Hasta ahora el embarazo había ido fenomenal no, lo siguiente. No había tenido ninguna molestia, ningún dolor… Pero ahora mismo me cambiaba de espalda porque no puedo más, tengo un dolor en las lumbares y en el coxis que me puedo morir y eso que el bebé solo pesa 1 kilo y 200 gramos», explicaba. A eso se le sumaba un profundo cansancio: «A parte falta de hierro debo tener porque últimamente estoy reventada, pero ahí estoy. No sé qué hacer, me he comprado una manta eléctrica, voy a empezar con las clases para pilates, estiramientos que me están viniendo muy bien… Pero la verda es que no puedo más. Quiero llorar del dolor», decía preocupada.

Nueva vida para Laura Matamoros

La vida de la hija de Kiko Matamoros ha dado un giro radical en los últimos meses. Su segundo embarazo fue el inicio de una etapa de cambios. Hace tan solo unas semanas se supo que se había traslado a una nueva casa. Una vivienda situada en Aravaca con todo lujo de detalles, entre los que destaca un jardín y piscina privada cuyo valor es de más de un millón y medio de euros. Ese será el hogar del pequeño Benji, que está en camino y pronto se unirá a papá, mamá y a Mati.