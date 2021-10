Laura Matamoros pasa con nota una importante revisión

Cada vez queda menos para que Laura Matamoros y Benji Aparicio den la bienvenida a su segundo hijo, un deseado bebé que nacerá cerca de la Navidad, convirtiéndose en el mejor regalo posible para la familia. Al igual que hizo durante su primer embarazo, la influencer se está esforzando en cuidar su alimentación y realizar ejercicios para que el pequeño nazca lo más sano posible. Pero no es lo único que le preocupa, pues tal y como ha confirmado este lunes también sigue con sus revisiones.

En esta ocasión ha tocado la del suelo pélvico, una parte imprescindible tanto para el parto como para la posterior recuperación pues tener esos músculos trabajados no solo permite que el momento de la expulsión del bebé vaya mejor, sino que también favorecen a los órganos pélvicos (útero y vagina, vejiga y uretra y recto) estén en su sitio. Sentada en su coche, Laura ha comentado las novedades a sus seguidores, «vengo de mi masaje drenante que me hago todas las semanas para sentirme mejor y drenar toda la retención de líquidos», ha comenzado explicado en una storie y es que asegura que a estas alturas del embarazo se nota hinchada.

Pero más allá, Laura Matamoros se ha hecho la revisión del suelo pélvico y se ha mostrado «muy contenta» porque todo «está bastante bien». No solo por su genética, sino por el trabajo previo que ha realizado, «gracias en parte al trabajo que he hecho, ejercicios de fuerza y demás». Pero no todo está hecho y es que le han dicho que «de aquí al parto tengo mejorar la fuerza en el suelo pélvico para que el empuje sea mejor». «Quería comentaros que es súper importante someterse a este tipo de revisiones porque a la hora del parto lo vais a notar muchísimo y va a ser mucho mejor», ha terminado la hija de Kiko Matamoros, que suele aprovechar sus redes sociales para ayudar a personas que están en su situación.

Pese a que cada vez su barriga es más grande y está más incómoda, tal y como desveló hace apenas unos días, Laura no ha dejado de trabajar y por la tarde se unía a otras influencers para acudir a la inauguración de un salón de belleza. Una cita en la que se ha codeado con Marta Pombo, Teresa Andrés Gonzalvo o María G de Jaime y de la que ha disfrutado a fondo, tal y como ha mostrado en sus redes sociales.

La joven ha acudido con un look en el color tendencia, el marrón. Un conjunto en un cálido tono chocolate que ha combinado con una chaqueta blanca con estampado geométrico, zapatillas blanca y una gran sonrisa que denota el gran momento que está viviendo y que sin duda mejorará con el nacimiento de su hijo. De momento, ni Laura Matamoros ni Benji Aparicio han querido desvelar el nombre que llevará el pequeño, aunque la influencer ha jugado al despiste: «Esta foto es de la semana 27… y hoy me he dado cuenta que entramos en la semana 30 💖 algo asustada por cómo será todo… Nos queda muy poco para vernos Little B»