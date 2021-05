Anita y Laura Matamoros pertenecen por naturaleza a un clan muy televisivo en nuestro país. Su apellido va aparejado a una exposición mediática importante y junto a su hermano Diego son los tres hijos más conocidos de Kiko Matamoros. Hace tiempo que las dos primeras pugnan por su particular ‘trono’ en Instagram. Un cetro que ya tiene dueña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANITA (@anitamg)

Anita Matamoros vence en el duelo fraternal en redes. Algo que a simple vista no es difícil de discernir puesto que Laura Matamoros tienen un número mayor de seguidores (943.000 por 663.000 de su hermana pequeña), la relevancia y eficacia de sus publicaciones no es tanta. Tiene menos confianza de sus seguidores. Look ha hecho algunas averiguaciones para analizar el comportamiento en redes sociales de Laura. Entre otras cosas, sacamos en claro que un mayor número de seguidores no se traduce en algo positivo.

Lo que está fuera de duda y conviene recordar en primer lugar es que la evolución de Laura como personaje público está fuera de toda duda. De ser recepcionista en una clínica dental a triunfar ganando ‘GH VIP’, en lo que fue su debut en los medios de comunicación. Después de eso volvería a probar suerte en ‘Supervivientes’ pero con menor fortuna. Su paso por los realities la encumbraron como estrella.

La hija de Marian Flores es una influencer muy seguida en nuestro país: casi un millón de seguidores la respaldan. Su alto ritmo de vida y sus viajes confirman su dolce vita. Pero, ¿cómo funciona a nivel búsquedas? Los siguientes datos, recogidos por la métrica de Google Trends, lo explican. Cantabria es la región española donde más se busca su nombre. Cataluña la que menos. Madrid la novena. Se la busca mucho por temas relacionados: sus novios, familia, el restaurante Noname de Benji Aparicio. En los últimos 5 años su paso por GH VIP primero (2016) y Supervivientes después (2017) han sido su momento de impacto mediático en internet más alto. Su máximo de interés para la sociedad lo logró en julio de 2017 gracias a su concurso en Supervivientes. El abrazo con su padre y su hermano en plató fue histórico porque escenificaba la primera paz entre Kiko y su hijo Diego. Laura mediaba entre ellos.

Muchos seguidores no significa más éxito

Laura es influencer por méritos propios. Promociona marcas y da consejos sobre moda y belleza. Algo que comparte con su hermana Anita. Su sueldo por publicar contenido publicitario en Instagram ronda los 4.000 euros por post o storie. Una cifra que no es baladí y que le permite sostener ese tren de vida anteriormente comentado. La web Social Blade, especialista en análisis de redes sociales, nos ubica el perfil de Laura Matamoros como un B+, uno de los rangos más altos. De sus gráficas se extrae que en los últimos años ha ascendido en seguidores, seguidos y contenido publicado. Nunca ha experimentado un pico bajo de seguidores. Actualmente supera los 940.000 seguidores. En los últimos 30 días ha experimentado un incremento de seguidores en un 628%.

Muy buenos datos pero que no caminan de la mano del éxito. Algo que se tiene un causante y que recibe el nombre de engagement en Instagram. Se trata del grado de fidelización por parte de los seguidores. Laura Matamoros tiene un 2,1%, según Social Blade. Los expertos en redes sociales coinciden en que un buen engagement rate en Instagram estaría entre el 3% y el 5%. Por ejemplo, su hermana Anita Matamoros fideliza mucho más a sus seguidores con un engagement del 4,45 por cierto. Digamos que Laura ‘pierde’ en redes con su hermana pequeña pese a llevar más tiempo en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

El engagement medio de mercado de los influencers está en torno a un 4,8%. Laura tiene un 4% según Personality Media (difiere de Social Blade). Laura Matamoros está por debajo de la media en su sector y esto quiere decir que tiene muchos seguidores pero que no tiene una relación sólida o que sus publicaciones no mantienen constante el interés de sus seguidores, no interactúan con ella demasiado. Esto anterior se explica porque ha generado muchos seguidores pero que la siguen sin más, porque aparece en la televisión y porque en ese momento genera un interés que luego no se mantiene.

Laura Matamoros como imagen de marca

Este buen puñado de seguidores no le sirven a la hermana de Anita para tener la confianza de la población. Este digital ha obtenido unos datos exclusivos aportados por Personality Media, empresa española líder en posicionamiento de personajes públicos, para estudiar el fenómeno Laura Matamoros en redes. La conoce el 44% de la población, el 60% de las mujeres, el 50% de los habitantes de 14 a 24 y de ahí en adelante. No llega ni a la mitad y es más bien reconocida por su apellido y entorno, por lo que no tiene muy buena imagen.

¿Su problema? El apellido le genera un impacto negativo. El 56% de los jóvenes le dan un 4/10 en confianza. Un 19% le otorga entre un 7 y un 10. Suspenso. No es tampoco un modelo a seguir porque los ciudadanos la puntúan con un 3,9/10. En atractivo sí que gana. El 47% de las mujeres la considera guapa y una nota de 6/10. Es el único valor en el que aprueba.

La conclusión

Desde Personality Media lo tienen claro: «Realmente, una marca busca personajes que cuando más tengan del lado positivo y menos enemigos, mejor será el trabajo junto a esos embajadores y menos ruido les generará en los medios. El entorno Mediaset no transmite eso. Tiene mucha audiencia pero no genera productos positivos. Las marcas quieren paz, tranquilidad y buenos resultados, sobre todo en base a logros personales». No existe una relación directa entre un número amplio de seguidores y ser más querido por el público. Este sería el caso de Laura Matamoros.