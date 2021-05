Laura Matamoros y Benji Aparicio, en familia tras su reconciliación

Laura Matamoros y Benji Aparicio han decidido dar una oportunidad más a su historia de amor. El pasado 16 de abril ‘¡Hola!’ anunció la inesperada ruptura de la pareja. Una decisión que, tal y como cuentó la revista fue tomada por el chef tras intentar estabilizar su relación. El distanciamiento entre ambos se produjo debido a la convivencia y al desgaste de un noviazgo que ha tenido varias idas y venidas durante los últimos años. Sin embargo, la vida de la pareja dio un giro de 180 grados al descubrir que la hija de Kiko Matamoros estaba embarazada del emprendedor. Motivo por el cual han determinado que quieren continuar formando juntos una familia. Sin ir más lejos, este domingo la influencer y el empresario han aprovechado las buenas temperaturas de la capital y han disfrutado de un plan en familia junto a su hijo Matías.

Diego Matamoros, que en estos momentos no atraviesa su mejor momento personal tras su ruptura con la doctora Carla Barber, también se ha unido al plan de su hermana y, han optado por comer juntos una deliciosa paella. Aprovechando el buen tiempo, Laura Matamoros se ha dejado ver con un vestido largo de estampado de cebra combinado con unas sneakers Nike Jordan Air 1 negras y verdes.

Una vez terminada la jornada, la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ se ha desplazado hasta su vehículo donde han aguardado su llegada los reporteros. Al ser preguntada sobre el embarazo, Matamoros ha esbozado una sonrisa que se ha podido palpar tras la mascarilla, dejando claro lo emocionada que está con esta nueva dulce espera. “Todo bien, gracias”, ha contestado amablemente. Sin embargo, también ha tenido que hacer frente a las cuestiones relacionadas con el fin del romance entre Diego y Carla. “Yo no puedo contestar a eso, preguntárselo a él”, ha dicho entre risas al ser preguntada por una posible reconciliación entre ellos.

El embarazo de Laura Matamoros

Fue la revista ‘¡Hola!’ quien anunció hace unos días que Laura Matamoros estaba embarazada. Una noticia que más tarde confirmó la protagonista de esta historia. Lo hizo a través de las redes sociales en forma de vídeo. “Quiero contaros que estoy embarazada. Es muy pronto para contarlo. De hecho, me hubiera gustado dar la noticia de otra manera, pero es verdad que mi vida es como es… pública. Estoy de 7 semanas. Es lo más maravilloso que me podía pasar, aunque la situación no ha sido la más idílica del mundo”, comenzó diciendo para después aclarar en qué punto se encuentra en estos momentos.

“Es una nueva oportunidad que nos ha dado Dios para crear una familia y saber estar en todo momento. He tenido muchas subidas y bajadas durante este mes. Han pasado muchas cosas. Pensaba que empezaba mi vida de cero sin Benji, pero nos hemos dado cuenta de que tenemos que luchar por crear esta familia imperfecta”, ha sentenciado feliz al saber que prontó volverá a ser mamá.