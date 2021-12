Laura Matamoros ya es mamá de su segundo hijo. El pequeño ha nacido este lunes 27 de diciembre, fecha que coincide con el cumpleaños de su abuelo, Kiko Matamoros, tal y como ha anunciado Sálvame. Es el segundo hijo para la influencer y viene al mundo tres años y medio después de que llegara su primogénito, también fruto de su relación con Benji Aparicio. Fue el 2 de mayo de 2018 cuando Laura dio a luz a Matías, que se convirtió pronto en motivo de su sonrisa.

El nombre elegido ha sido Benji, algo que la pareja ha querido mantener en secreto pero que ha acabado convertido en vox populi desde que Kiko Matamoros dijera en un desliz que se iba a llamar como su padre. «¿Se va a llamar Benji?», le preguntaba un reportero en Sálvame, queriendo confirmar la noticia, a lo que Kiko respondió con una sonrisa: «Benjamín, sí».

Hace unos días Laura contó a sus seguidores en redes todo lo que había incluido en la maleta para ir al hospital para dar a luz, no sin antes definirse como «un auténtico desastre». En la bolsa echó bodies heredados de su primer hijo, guantes, calcetines, pañales, toallitas y demás material de aseo.

Las idas y venidas de Laura Matamoros y Benji Aparicio

La historia de Laura Matamoros y Benji Aparicio ha sido toda una montaña rusa. En total suman más de cinco años de idas y venidas que han dado como fruto dos hijos. De hecho, un mes antes -en abril- de conocerse el estado de buena esperanza de la influencer, la pareja rompía su relación de nuevo. Sin embargo, el embarazo cambió todos sus planes y nada más conocerse decidieron volver a darse una nueva oportunidad. Actualmente viven uno de los mejores momentos del último lustro. Además, comparten varios negocios juntos, algunos de ellos de restauración ya que Benji es un reputado chef. El último en ser abierto fue el Mati’s Bar, en Alcobendas.

Quien piense que este segundo embarazo ha sido más sencillo que el primero por tener experiencia, se equivoca. Durante los últimos nueve meses, Laura Matamoros ha ido contándole a sus seguidores todos los problemas que ha ido sufriendo, como fatiga acumulada, hinchazón, acidez de estómago, ausencia de energía y algún que otro accidente, como golpearse la cabeza con la puerta de su coche y un tirón en las lumbares: «Hasta ahora el embarazo había ido fenomenal no, lo siguiente. No había tenido ninguna molestia, ningún dolor… Pero ahora mismo me cambiaba de espalda porque no puedo más, tengo un dolor en las lumbares y en el coxis que me puedo morir y eso que el bebé solo pesa 1 kilo y 200 gramos (…) a parte falta de hierro debo tener porque últimamente estoy reventada, pero ahí estoy. No sé qué hacer, me he comprado una manta eléctrica, voy a empezar con las clases para pilates, estiramientos que me están viniendo muy bien… Pero la verdad es que no puedo más. Quiero llorar del dolor», se sinceraba.

Sea como fuere, el pequeño ya está en la familia y pronto se convertirá en compañero de juegos del pequeño Mati, que está hecho todo un hombretón. Kiko Matamoros ya tiene a su otro nieto. El colaborador había expresado su deseo de que naciese el mismo día que él.