Laura Londoño, la mujer en cuyos brazos se está refugiando Escassi

Las imágenes de Álvaro Muñoz Escassi y Laura Londoño paseando por las calles de Madrid después de un almuerzo en un conocido restaurante de la capital que, este martes, vieron la luz y coparon infinidad de titulares en la crónica social de nuestro país, han puesto en el foco, como era de esperar, la vida y quehaceres de la actriz colombiana. En concreto, su lado más personal e íntimo, y los orígenes de su relación de amistad con el ex jinete español.

Nacida en 1988 en Medellín, Laura mostró desde muy joven su interés por las artes escénicas, lo que la llevó a estudiar actuación no sin antes, eso sí, hacer sus pinitos sobre la pasarela de la mano del reconocido diseñador colombiano Ángel Yáñez. Londoño estudió en Nueva York en el Lee Strasberg Theatre & Film Institute, si bien hizo su primer casting en su tierra natal en el año 2006, para entrar a la reconocida Escuela de Actuación del Canal Caracol de Colombia. Fue ese mismo año cuando su carrera cinematográfica despegó gracias a su participación en la telenovela Las profesionales, a su servicio. Desde entonces, la actriz ha trabajado en varias producciones exitosas, incluyendo Sin senos no hay paraíso, Comando élite, La ley del corazón o Café con aroma de mujer. En esta última, disponible en Netflix, Laura Londoño coincidió con William Levy, con quien se rumorero que no había tenido varios desencuentros durante el rodaje.

Laura Londoño, en un evento en Vitoria. (Foto: Gtres)

Su faceta como actriz ha llevado a Laura Londoño a participar, de igual modo, en varios programas de televisión. El último, MasterChef Celebrity, donde se alzó como flamante ganadora. Fue precisamente en esta edición del talent culinario donde la actriz conoció a Álvaro Muñoz Escassi, forjando con él una extrecha relación de amistad. Fue tanta la complicidad que ambos protagonistas mostraron en los fogones, de hecho, que muchos de los espectadores e internautas que siguen el programa, especularon con la posibilidad de que lo suyo pudiera ir a más.

En lo personal, Laura Londoño está casada con Santiago Mora Bahamón, un reconocido cineasta colombiano, director en Gorgona Films desde 2012. La pareja tiene dos hijas en común: Allegra, nacida en 2019, y Mikaela, nacida en 2022. Laura a menudo comparte momentos de su vida familiar en sus redes sociales, mostrando el equilibrio entre su carrera y su papel como madre. Asimismo, es a través de esta vía que se conoce que la actriz es una apasionada del yoga y el bienestar. La actriz comparte su amor por esta disciplina espiritual a través de su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de tres millones de seguidores. Londoño también es conocida por su activismo en temas de medio ambiente y derechos de los animales.

Laura Londoño, en la final de ‘MasterChef Celebrity’. (Foto: Gtres)

Laura Londoño y Escassi: dos ‘citas’ en tres días

Laura Londoño se ha convertido en el máximo apoyo de Álvaro Muñoz Escassi tras su polémica ruptura con María José Suárez. Prueba de ello es el tiempo que la actriz y el ex jinete han pasado juntos en los últimos días, aprovechando que la colombiana se encuentra pasando unos días en nuestro país; más allá de las imágenes referidas al principio.

Laura Londoño y Álvaro Muñoz Escassi, en Madrid. (Foto: Gtres)

Este martes, los dos se dejaron ver en las inmediaciones del apartamento en el que se aloja Laura Londoño en España, así como disfrutando de un almuerzo en Desde 1911, un conocido establecimiento de la capital madrileña. Además, el domingo anterior, Laura y Escassi fueron fotografiados a bordo del coche del él, minutos después de que el televisivo recogiera a la actriz a su llegada al aeropuerto. «Llegar a España y encontrarme directamente con una de las cosas más bonitas que hay en este país», aseguró Londoño después en sus stories de Instagram, donde reúne a cerca de tres millones de Instagram previo a compartir varias imágenes tomando unos suculentos cocktails junto a su gran amigo.