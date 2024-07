Fue el pasado viernes, 27 de junio, cuando después de muchos rumores de crisis, distanciamiento, y hasta de infidelidades por parte del ex jinete, María José Suárez confirmó su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Haciendo gala de la naturalidad con la que había llevado su historia de amor en redes y de un aparente pero ya efímero buen rollo entre ambos, la modelo y empresaria recurrió a este mismo medio para confirmar la noticia. «Se acabó, con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos», expresó.

Desde entonces, tanto María José como Álvaro han copado infinidad de titulares en la crónica social de nuestro país, y han sido objetivo de las cámaras en cada uno de sus pasos. Prueba de ello son las imágenes del ex jinete español que este martes, 9 de julio, han visto la luz. Álvaro Muñoz Escassi ha sido fotografiado por las calles de Madrid en compañía de una famosa actriz. Se trata de Laura Londoño, la intérprete de Café con aroma de mujer con la que el televisivo coincidió en la última edición de MasterChef Celebrity.

Álvaro Muñoz Escassi y Laura Londoño, en Madrid. (Foto: Gtres)

Álvaro Muñoz Escassi ha aprovechado que la actriz colombiana se encuentra visitando nuestro país para compartir espacio y tiempo, olvidándose así de la polémica que lo rodea desde hace varios días. La actriz y el ex jinete han tenido dos citas en tan solo tres días. Este martes, ambos se han dejado ver, muy cómplices, en las inmediaciones del apartamento en el que se aloja Laura durante su estancia en Madrid, así como almorzando en un conocido restaurante de la capital. Asimismo, el pasado domingo, Laura y Escassi fueron fotografiados a bordo del coche del él, quien había recogido a la actriz a su llegada al aeropuerto. «Llegar a España y encontrarme directamente con una de las cosas más bonitas que hay en este país», aseguró Londoño después en sus stories de Instagram, donde reúne a cerca de tres millones de Instagram previo a compartir varias imágenes tomando unos suculentos cocktails junto a su gran amigo.

Álvaro Muñoz Escassi se ‘fijó’ en Laura Londoño en el talent culinario

Álvaro Muñoz Escassi y Laura Londoño coincidieron en el programa de televisión antes citado en 2023, y lo cierto es que forjaron una relación de amistad que ya entonces dio mucho que hablar. Tanto, que fueron muchos los internautas que comentaron a través de las vías de comunicación oficiales de MasterChef, la gran complicidad entre la actriz y el ex jinete, y la forma en que éste último miraba a Laura.

Álvaro Muñoz Escassi y Laura Londoño, en Madrid. (Foto: Gtres)

En una de las entregas del espacio de La 1, Escassi se dirigió a Londoño de la siguiente forma, tras ver que su delantan de cocina no deja ver su ropa. «Laura, cuando te veo por arriba parece que vas desnuda…Te voy a decir una cosa, estoy con una imaginación ahora mismo…», dijo. Unas palabras a las que si bien Laura no reaccionó de inmediato, sí lo hizo unos minutos más tarde. Concretamente, cuando Escassi empezó a darle una serie de instrucciones a Jesulín de Ubrique, que en ese instante estaba cocinando un pez morena. «La piel es muy buena, es como el cochino del mar», dijo el jinete, a lo que la actriz colombiana respondió entre risas: «Sí, porque el de tierra ya está aquí».