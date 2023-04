Todos los detalles del esperado regreso de Lara Álvarez a Telecinco

Después de su último Supervivientes, Lara Álvarez fichó por Pesadilla en el paraíso, pero nadie se imaginaba que sería su último programa en meses. La presentadora comunicó que pausaba su trayectoria profesional para «disfrutar de un período de descanso» y «afrontar nuevos proyectos futuros dentro del grupo». Y así ha sido. La de Gijón ha podido disfrutar de su tierra y, sobre todo, de la compañía de sus padres, para regresar con las pilas completamente cargadas al que ya considera su segundo hogar.

Una noticia que pillaba por sorpresa a la geografía nacional, pero que ya fue dando pistas tiempo atrás. Fue en la semifinal del talent granjero cuando la periodista se mostró de lo más emocionada por cerrar un nuevo capítulo. «Es una noche maravillosa. Ha sido una experiencia increíble. Empezamos en verano y cerramos prácticamente con las Campanadas», comenzó diciendo. Pero para Carlos Sobera no eran buenas noches, porque él ya sabía que se iba a despedir de su compañera por tiempo indefinido. «Déjame que te diga una cosita. Como dicen los ingleses de Liverpool: ‘you never walk alone’. Recuérdalo siempre, jamás andarás sola. Todo el equipo de Telecinco te quiere un montón», sentenció sin poder contener la emoción. Un detalle que por aquel entonces no tuvo más importancia que la del momento y que no tardía en cobrar todo el sentido.

Ahora, a punto de finalizar la edición de Supervivientes en la que los protagonistas absolutos están siendo Adara, Ginés y Achraf, se ha podido saber que Lara Álvarez retoma su actividad en la televisión. Un nuevo reto profesional que, seguro, superará con creces.