Las lágrimas de Cayetano Martínez de Irujo al comparar a la Reina Isabel con su madre

No cabe duda de que la muerte de la Reina Isabel ha sido un hecho totalmente inesperado y triste para una gran parte del mundo. Muchos son los rostros conocidos que, de una manera u otra, han querido hacer público el respeto que sienten aún hacia la que fuera soberana británica, y el último de ellos ha sido Cayetano Martínez de Irujo. Con motivo del acto de la fundación Recal en la capital, el hijo de la duquesa de Alba se ha sincerado al máximo sobre cómo recibió la devastadora noticia.

El conde de Salvatierra no ha tenido reparo en comenzar haciendo un símil con la ex monarca inglesa y su progenitora, razón por la que el fallecimiento de Isabel II le resultó verdaderamente doloroso: “Me emocioné. Lloré porque me recordaba mucho a mi madre. Fueron dos mujeres muy similares, cada una a su nivel”, comenzaba explicando, para después entrar en más detalles: “Nacieron en el mismo año. La forma de afrontar sus vidas personales… Se quedaron sin marido, se quedaron solas”, argumentaba. Tampoco quiso desaprovechar la oportunidad de deshacerse en elogios con la madre del Rey Carlos y hacer hincapié en su gran labor al frente de la monarquía en vida: “Es un ejemplo para la humanidad. Ha aguantado temas políticos, guerras, acontecimientos personales, familiares, todo de una forma estoica”, decía, con visible admiración.

No obstante, también ha admitido que, en un principio, no tuvo mucha confianza de que el ahora monarca británico reinara: “Yo hace años no creía en él, era de los que opinaba que no iba a llegar a reinar. Pero ha sabido aprender de su madre, ha sabido buscar su sitio, él es consciente de que hereda un legado inigualable y va a estar en su terreno”, se sinceraba, contando también el momento en el que pudo intercambiar unas palabras con él: “Le conocí en Buckingham, en una cena de Porcelanosa. Estuve con mi madre y mi hermana. Nos recibió a los tres y estuvieron veinte minutos con nosotros Camilla y él”.

Por otro lado, y pasando a la Familia Real española, Cayetano ha querido destacar la impecable función que los Reyes están desarrollando al frente de la Corona: “Letizia está haciendo una gran labor consorte. Nuestro Rey es el más preparado junto con Guillermo, creo que Felipe VI lo está haciendo de manera impecable”, señalaba. No obstante, y con respecto al tema de la asistencia del Rey Juan Carlos al funeral de Isabel II, el duque de Arjona lo tiene claro: “Me parece perfecto. Al Rey Juan Carlos hay que valorarle y ver todo lo que ha hecho por España”, indicaba, aunque sin olvidar algunos de los errores que hicieron que optara por refugiarse en Abu Dabi, en los que, de cierto modo, le puede llegar a comprender: “Al final cometió un par de errores bastante grandes como el tema mujeres con ese personaje asqueroso como es Corinna, a la que conocí en Mónaco”, finalizaba.