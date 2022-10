The Crown no deja de crecer, y es por ello que pese a contar ya con 5 temporadas, sus creadores se han propuesto sacar a la luz una sexta que contará en sus grabaciones con la trágica muerte de Diana de Gales, interpretada por Elizabeth Debicki. Un momento que, indudablemente, marcó un antes y un después en la historia del Reino Unido y del planeta en general, sobre todo teniendo en cuenta que la también conocida como Lady Di se había convertido en uno de los personajes más queridos a nivel mundial.

De esta manera, ya han podido conocerse algunos detalles sobre cuáles serán las partes de la historia de la madre del príncipe Guillermo que Netflix ha preferido omitir, una de ellas la última imagen en la que aparece la princesa Diana. Una fotografía distribuida por la oficina del Juez de Instrucción británico de la fallecida, en la que la protagonista aparece mirando por la ventanilla trasera del coche en el que viajaba con Dodi al Fayed momentos antes de pasar por el Puente del Alma de París, donde perdería la vida el 31 de agosto de 1997. Por otro lado, hay otra instantánea que no había sido publicada y que The Crown omitirá, que no es otra que la primera imagen tomada por un fotógrafo, Serge Arnall, en el escenario en el que Diana de Gales perdió la vida.

Entre estas fotografías nunca vistas también están otras como las del resultado del coche momentos después de la colisión, completamente destrozado. Diez años después del golpe, en Londres se iniciaría una investigación judicial para saber el porqué exacto de la muerte. Una recopilación de datos clave para la que el juez de instrucción aseguró que se tendrían en cuenta ciertos asuntos que “podrían resultar irrelevantes a la causa de las muertes”, con el único objetivo de eliminar las “especulaciones y rumores” que giraban en torno a las causas de la muerte de Lady Di, y si se trataba de una conspiración o de un accidente de tráfico por los posibles efectos del alcohol en el conductor.

La posibilidad de que la muerte de Dodi y de Diana fueran algo premeditado es una opción que el padre del empresario, Mohamed Al Fayed, ha barajado a lo largo de toda su vida, estando plenamente seguro de que su hijo y Lady Di fueron víctimas de una conspiración que podría haber estado llevada a cabo por miembros de la Familia Real como el marido de la Reina Isabel, con el único objetivo de que Al Fayed y la ex de Carlos III no pudieran darse el “sí, quiero”. Pero sea como fuere, esas suposiciones nunca han podido saberse con certeza, razón por la que a los allegados de los fallecidos únicamente les quedan los recuerdos de éstos en vida, como una fotografía distribuida por la oficina del Juez de Instrucción en la que se muestra a la princesa sonriendo junto al que fuera su pareja en un ascensor del hotel Ritz parisino tan solo unas horas antes de perder la vida.