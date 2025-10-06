Duki se ha sumado al fenómeno de documentales de famosos. El artista se sentará este 6 de octubre en el programa de Pablo Motos para presentar Rockstar Duki desde el fin del mundo, donde abrirá su corazón a todos sus seguidores y donde ahondara en sus problemas con la droga y previsiblemente sobre su relación con Emilia.

Su problema con las drogas

Desde hace varios años que los artistas argentinos están revolucionando la industria musical. Nicki Nicole, Bizarrap, María Becera, Trueno o Emilia, son algunos de los nombres que más resuenan. Sin embargo, en el pódium también está Duki -así es su nombre artístico ya que se llama Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga-. El intérprete de Los del espacio se sentará en El Hormiguero para presentar su largometraje y también para hablar sobre su próximo tour internacional, que estará lleno de sorpresas.

Aunque a priori parece que el envoltorio de la vida de Duki es de luces, lo cierto es que el artista vivió una etapa de oscuridad cuando estuvo sumido en las drogas. Desde hace varios años que está en el escalafón de cantantes más escuchados y de hecho cuenta con 15 millones de oyentes mensuales en las plataformas de audio digitales. A punto de cumplir tres décadas de vida, el argentino ha decidido que es el momento de que sus fans vean su parte más humana gracias al documental que estrenará sobre su intimidad, donde hablará abiertamente obre sus adicciones.

Duki en un photocall. (Foto: Gtres)

Antes de comenzar su carrera como solista, Duki estuvo como vocalista en Modo Diablo, un grupo musical del que formaron parte Neo Postea y YSY A. Para estar centrados en su proyecto, los tres se trasladaron a Antezana 247, donde empezaron a consumir drogas. En una entrevista a Chente Ydrach, un creador de contenidos de Puerto Rico, el artista avanzó este asunto y desveló cómo comenzó a coquetear con los estupefacientes. «Mi problema fue que no me di cuenta cuando me volví adicto y dependiente y que eso me estaba matando. Pasé un fin de semana bastante duro en el que llegué a tomar alrededor de 16 pastillas en tres días, cada una de dos miligramos. Cuando me fui a dormir el domingo, no despertaba al día siguiente», confesó.

Sin embargo, fue en plena pandemia cuando -al igual que el esto del mundo paró-, llegó un punto de inflexión sobre su vida y el consumo de las drogas. «No terminaba de estar solo en casa y tranquilo. El confinamiento me obligó a ello (…). Me quise alejar de las drogas, quise cambiar de compañía… Ahí empezó toda esa reestructuración», gracias a la ayuda de sus padres. «Hasta entonces no lo había visto, situaciones por las que chocábamos y ellos sufrían», dijo en GQ Hype.

Su relación con Emilia

Desde 2021, Duki mantiene una relación sentimental con Emilia Mernes, a la que conoció en un estudio de grabación. Durante todos estos años, la pareja -que ha mostrado su amor públicamente sobre los escenarios-, también ha sido diana de polémicas debido a sus presuntas infidelidades.

Duki y Emilia Menres en un evento de Los 40. (Foto: Gtres)

Meses después de los rumores de relación, fue el propio Duki el que, a través de una publicación en redes sociales, confirmó lo que era un secreto a voces. El artista compartió una imagen donde aparecían los dos besándose y que acompañó con un emoji de un corazón.

Cuatro años después de su primera foto, ahora son una de las parejas más consolidadas de la industria e incluso ya viven juntos. De hecho, Emilia dijo que ya se había adaptado a las manías de su novio.