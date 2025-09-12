Tamara Falcó y Pablo Motos han tenido un rifirrafe que ha salpicado directamente a Isabel Preysler. Tras la tertulia de actualidad -donde se repasan las noticias de la actualidad política, entre otros asuntos-, el presentador ha contado una noticia que le llamó la atención antes de contar una experiencia que vivió muy parecida. «Un hombre pidió azúcar en un bar para tomarse el café, pero el camarero del establecimiento le dijo que no, porque en ese local el café se toma sin añadidos», ha comenzado relatando.

A continuación, el comunicador ha explicado que él mismo vivió una situación similar. Motos ha desvelado que hizo una reserva en un restaurante de alta cocina para ir junto a unos amigos. Ese mismo día, según ha relatado, el presentador se encontró indispuesto, pero que aún así decidió acudir y no cancelar el plan inicial. Sin embargo, una vez en el establecimiento pidió que, en lugar de degustar la propuesta gastronómica, le trajeran un caldo de pollo. Una exigencia que el mesero le denegó ya que el chef ya había elaborado sus 27 platos.

Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

«Hay gente que vas a su local a dejar tu dinero y te riñen», ha dicho muy molesto el presentador. Una reflexión que ha llamado mucho la atención a Tamara Falcó -apasionada del universo culinario-, que no ha dudado en contestarle: «No sabes la cantidad de trabajo que hay en esos restaurantes. De hecho, deberías de entrar en una de esas cocinas. Son meses de elaboración para hacer ese menú. ¿Sabes la cantidad de partidas y personas que hacen falta para hacer un menú de 27 platos? Es complicadísimo», ha dicho antes de lanzarle una pregunta: «¿Qué pasaría si a tu programa llega un invitado y te dice que no le divierten las hormigas, sino que prefiere bailar una jota?». Una cuestión que Motos ha respondido tajante: «Tamara, no me piques».

El insólito episodio de Motos con Isabel Preysler

En 2015, por primera y última vez, Isabel Preysler fue como invitada al programa de las hormigas. Entonces, la reina de corazones asistió para presentar su marca de cosméticos y, de esta manera, descubrir algunos de sus secretos de belleza, como su ya conocido batido energético.

Sin embargo, la madre de Tamara Falcó también descubrió al público que todas las personas tenían un perfil bueno. Por primera vez en la historia del programa, Motos cedió su silla y le ofreció a su invitada su puesto habitual, ya que era el que, según contó Preysler, más le favorecía.

Isabel Preysler en ‘El Hormiguero’ / GTRES

Una anécdota que el presentador de El hormiguero le ha recordado a la marquesa de Griñón a colación de la historia que había relatado: «Me estoy acordando ahora mismo de que cuando vino tu madre. Me dijo que su perfil bueno estaba en mi silla. Yo me puse en otro sitio y ella se quedó con su perfil bueno. Si cualquiera de los invitados de la semana que viene quiere venir a bailar una jota, que me lo diga porque yo estoy aquí para servirle y no para reñir».